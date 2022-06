V ictoria De Angelis ci conquista con un beauty look grunge e rock: maxi frangia e labbra nude da copiare!

Maxi frangia e stile grunge, Victoria De Angelis ci conquista, ancora una volta, con il suo beauty look. La cantante dei Maneskin ha una vera e propria passione per i make up rock e non perde occasione per sperimentare con eyeliner e ombretto scuro, puntando tutto sullo sguardo.

Per evidenziare i suoi splendidi occhi chiari infatti l’artista utilizza prodotti e tecniche infallibili, mixando smokey eyes ed eyeliner. Il suo segreto? Evidenziare e rendere più profondo lo sguardo grazie all’effetto winged, senza appesantirlo e con grande maestria.

La tecnica migliore per applicare l’eyeliner resta quella dei trattini, l’ideale per ricreare l’intenso cat eye di Victoria De Angelis. Usa un prodotto in penna con la punta sottile, poi parti tracciando dei piccoli trattini sulla rima cigliare. Infine uniscili in modo deciso, creando una linea che sia definita e dritta, senza imperfezioni o sbavature.

La tips in più? Ricordati di disegnare sempre un puntino nel punto in cui terminerà la linea, proprio nell’area esterna dell’occhio. Creane uno anche al centro della palpebra e un altro per indicare il punto di inizio. Infine non commettere un errore molto comune: tendere la pelle della palpebra prima dell’applicazione e non usare il premier. Anche la scelta della formulazione è fondamentale.

L’eyeliner liquido e a pennarello è semplicissimo da usare se sei alle prime armi perché risulta più maneggevole. Le formulazioni in gel o in crema richiedono molta più pratica, per questo ti servirà un pennello rigido e angolato. L’eyeliner preferito di Victoria De Angelis? Quello a matita, che permette di ottenere un risultato super intenso. La punta morbida e spessa si sfuma alla perfezione per un effetto iper drammatico e grunge.

Se decidi di incorniciare gli occhi in questo modo ricordati di optare per labbra nude, utilizzando solo un filo di correttore e un pizzico di gloss al centro della bocca. E se vuoi copiare tutto il beauty look di Victoria De Angelis scegli la maxi frangia, il trend del momento. La bang versione maxi è un must da abbinare a un make up rock come quello della star dei Maneskin. Puoi sfoggiarla sbarazzina e sfilata oppure dargli volume, in più si abbina alla perfezione sia ai capelli wavy, per un look messy, che a una chioma extra liscia. Si può sfoggiare con il pixie cut, ma anche con il long bob o il bob: a te la scelta!