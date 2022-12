vampireskin, ovvero il trucco per una pelle effetto polvere di diamanti. Ecco come ricrearlo

E secondo noi non perderai l'occasione di sfoggiarlo ai party di Natale

Spoiler: non stiamo per parlare del famoso Vampire Facial - il trattamento che stimola la produzione di collagene iniettando piastrine sotto pelle - ma di un trucco che regala una pelle traslucente e che siamo sicuri ti regalerà gioie nella stagione più glitterata e luccicante dell'anno.

Se ami il make-up minimale è possibile che ti senta intimorita, perché i glitter vengono sempre associati a trucchi scenografici, ma questo è un modo per imparare a conoscere e apprezzare il nemico, perché puoi capire come utilizzarlo senza per forza uscire dalla tua comfort zone. E poi tra feste di Natale e Capodanno, un piccolo sforzo puoi farlo e non per forza sembrerai uscita da una guerra con Tinkerbell. Il segreto è sempre nel saper dosare le quantità e le proporzioni.

Sempre courtesy of TikTok e dell'algoritmo magico che non ci fa perdere un colpo, siamo testimoni di questa meraviglia del make-up per cui l'incarnato di Edward Cullen al sole non è più solo un sogno. Un breve excursus per aiutare a contestualizzare chi si fosse smarrita - in fondo sono passati 17 anni dall'uscita del primo libro e 14 dal film della saga di Twilight - Edward Cullen è un vampiro la cui pelle sembra ricoperta di polvere di diamanti quando viene esposta ai raggi del sole. L'obiettivo di questo trucco è proprio riprodurre questo stesso effetto, ma meno cinematografico e più facile da portare IRL.

Come fare la vampire skin

In un video con circa 309k like, lo user @imonaugust ha lanciato questa proposta vampiresca come ispirazione per Halloween, ma se non ti fai sfuggire di mano la situazione, la versione più umile e moderata non richiede necessariamente di essere in maschera e sarai comunque pazzesca.

Prendi il tuo fondotinta preferito (se non lo usi va bene anche una BB cream o la crema idratante) e un glitter liquido argento, poi mischiali sul dorso della mano, così che il composto sia equilibrato. In questo modo sarà più facile che, una volta applicato sul viso e steso con il pennello. Potresti fermarti qui, ma se desideri dare un tocco magistrale per amplificare l'effetto diamante, prendi dei glitter in cialde, sempre sui toni dell'argento o trasparenti, e picchietta con il polpastrello nelle zone dove vuoi più luce.

Attenta. Non è per forza necessario comprare la versione liquida o in polvere nel caso fossi sprovvista di una delle due: se già ne possiedi una delle due puoi ottenere lo stesso effetto senza problemi. Nel caso tu abbia solo glitter in polvere, basta che ne prelevi un po' (poco, sei sempre in tempo ad aggiungere) dalla cialda e poi procedi come sopra, facendolo amalgamare bene con il fondotinta. Nel caso invece tu abbia solo quello liquido, mettilo sui palmi, sfrega bene e poi appoggiali delicatamente sul viso, depositando un po' di prodotto.

