Valentina Ferragni, make up magnetico: eyeshadow e eyeliner noir al top

P er un cocktail in riva al mare questo cat eye marrone di Valentina Ferragni è un sogno da trasformare subito in realtà

Il make up look perfetto per gli aperitivi estivi in spiaggia esiste e ce lo dimostra Valentina Ferragni, con un trucco occhi nei colori del tramonto, intenso e magnetico che enfatizza il mood sunkissed e dona un’allure elegante ma allo stesso tempo rock.

Occhi in primo piano

In estate spesso si tende ad alleggerire il trucco perché si teme che esagerare renda il volto troppo pesante. Tuttavia, se si scelgono i giusti prodotti e i mood adatti al periodo non è affatto detto che non si possa cedere alla voglia di creare look più strutturati, soprattutto la sera. La prova che il risultato possa essere davvero super wow ce la fornisce Valentina Ferragni, con questo trucco occhi felino dai colori caldi che incastona lo sguardo facendo esaltare le iridi.

Come replicare il trucco di Valentina

Per realizzare questo trucco che le ha donato uno sguardo felino super allungato Valentina Ferragni ha giocato prima di tutto con un po’ di ombretti marroni e rosa dalle gradazioni cromatiche differenti.

Se vuoi ricreare lo stesso effetto parti da una tonalità media di marrone e stendila sulla piega dell’occhio, sfumandola verso l’esterno e l’arcata sopracciliare. Usare questa tecnica consente di iniziare a dare profondità all’occhio e richiede un attimo di pazienza. Una volta completato il passaggio prendi un ombretto rosa chiaro perlato e applicalo sulla palpebra mobile, arrivando fino all’angolo interno dell’occhio, dove insistere leggermente così da creare un piccolo punto luce.

Prendi infine un ombretto marrone scuro e partendo dalla sfumatura che hai realizzato con il medio procedi verso l’esterno unendo le tecniche dello smokey a quella del cat eye. Sfuma quindi il colore verso l’alto, formando un triangolo ben visibile che si congiunga anche con la rima inferiore dell’occhio, da sottolineare con lo stesso ombretto.

Per rendere ancora più drammatico lo sguardo non può mancare l’eyeliner, da usare anche in questo caso con la tecnica del cat eye e quindi realizzando una codina sottile ma allungata, che segua il bordo dell’ombreggiatura realizzata con il marrone scuro. Completa l’opera con tanto mascara e un po’ di ombretto chiaro sotto l’arcata sopracciliare, un trucco strategico per creare un punto luce extra.

Perché lo sguardo da gatta sia tale le linee di questo make up look devono essere piuttosto definite ma con gli ombretti scuri è un attimo sbagliare. Se ti succede non preoccuparti, aspetta di aver finito e se noti qualche sbavatura qua e là correggila semplicemente con un po’ di correttore.