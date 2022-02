Smokey eyes marrone: come realizzare un eye look semplice ma d’impatto

T i sveliamo tutti i segreti dello smokey eyes marrone e i buoni motivi per provarlo

Se lo smokey eyes è ormai un make-up occhi passe-partout, quello marrone è decisamente il più semplice da indossare, in qualsiasi occasione e in tutte le stagioni. In una nuance più chiara e soft di giorno, più decisa la sera (ma puoi invertire l'ordine!), per noi resta un trucco occhi da sperimentare. Qui ti raccontiamo come scegliere la (o le) nuance giuste con un tutorial per realizzare lo smokey eyes in pochi e veloci passaggi.

VEDI ANCHE

Beauty

Lo smokey eyes si fa soft e leggero, per essere indossato ogni giorno

Lo smokey eyes marrone: cos'è e come realizzarlo

Lo dice il nome stesso: lo smokey eyes non è altro che un colore sfumato sulle palpebre. Parte dalla rima superiore per arrivare fino alla piega dell'occhio variando in intensità. Questa caratteristica ha il vantaggio indubbio di regalare agli occhi una profondità particolare, valorizzandoli come nessun trucco occhi è in grado di fare. Per ottenere questa “tridimensionalità” nello sguardo, il segreto è trovare un equilibrio tra il colore e la sfumatura, optando per una tonalità più intensa nella parte finale dell'occhio – in modo da allungare lo sguardo – è meno intensa e/o più chiara in quello interno per non rimpicciolirlo. Questo implica che molto spesso sono necessari più ombretti - in polvere o in crema non fa differenza – per creare delle stupende gradazioni di colore da sfumare molto bene con dei pennelli ad hoc. Il blending brush è fondamentale!

Come scegliere il colore giusto

Come scegliere il marrone giusto? Il colore degli occhi resta il migliore punto di partenza. Se hai gli occhi chiari, opta per uno smokey eyes nelle sfumature ramate o nei colori caldi della terra. Gli occhi castani si abbinano perfettamente a qualsiasi tonalità del marrone; infine, chi ha gli occhi grigi farà un'ottima scelta nel preferire i colori dai sottotoni aranciati.

Come fare uno smokey eyes in pochi e facili step

Armati di pennelli, ombretti, matite e mascara (e un po' di pazienza) e segui questo tutorial per un perfetto trucco occhi (adatto anche a chi è alle prime armi!). Per prima cosa, crea una base che garantisca una lunga durata del trucco occhi: il primer è un prodotto must! Scegli poi una matita marrone scuro facile da sfumare e applicala lungo la rima ciliare superiore e inferiore. Passa un pennello medio da sfumatura lungo i bordi tracciati dalla matita nella rima inferiore facendo dei piccoli cerchi verso la piega dell'occhio in modo da creare una sfumatura non troppo ampia. Applica sulla palpebra mobile il primo ombretto nella sfumatura marrone più chiara, mentre nell'angolo interno dell'occhio stendi o picchietta un ombretto color beige satinato o marrone chiaro in grado di dare luminosità allo sguardo. Puoi utilizzare lo stesso prodotto lungo l'arcata sopraccigliare.

Come dare profondità allo sguardo

Per dare profondità allo sguardo, usa un ombretto marrone più scuro rispetto alla tonalità di partenza sulla palpebra mobile. Stendilo verso la piega dell'occhio, e nella parte più esterna e lungo la rima ciliare inferiore, se vuoi intensificare lo smokey eyes marrone. Ti servirà un pennello a lingua di gatto medio per applicare sulla palpebra il prodotto e un pennello angolare piccolo per applicare lo stesso prodotto nella rima ciliare inferiore. In un secondo momento, passerai un pennello più ampio da sfumatura sull'ombretto più scuro per creare un effetto degradè delicato. Per enfatizzare ulteriormente la profondità dello sguardo, completa il look con un mascara nero dal finish volumizzante e dal colore intenso. Ecco alcuni esempi di smokey eyes marrone: guarda la gallery e trova l'ispirazione giusta per il tuo prossimo eye look!

Smokey eyes marrone: i make-up più belli 1/23 Credit ph: Mondadoriphoto 2/23 Credit ph: Mondadoriphoto 3/23 Credit ph: Mondadoriphoto 4/23 Credit ph: GettyImages 5/23 Credit ph: Mondadoriphoto 6/23 Credit ph: Mondadoriphoto 7/23 Credit ph: Mondadoriphoto 8/23 Credit ph: Mondadoriphoto 9/23 Credit ph: Mondadoriphoto 10/23 Credit ph: Mondadoriphoto 11/23 Credit ph: Mondadoriphoto 12/23 Credit ph: GettyImages 13/23 Credit ph: GettyImages 14/23 Credit ph: Mondadoriphoto 15/23 Credit ph: Mondadoriphoto 16/23 Credit ph: GettyImages 17/23 Credit ph: Mondadoriphoto 18/23 Credit ph: Tom Ford Beauty 19/23 Credit ph: Fanola 20/23 Credit ph: Fanola 21/23 Credit ph: Toni&Guy 22/23 Credit ph: Elgon 23/23 Credit ph: Cotril PREV NEXT