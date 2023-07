Tutti i consigli per il trucco da sposa per occhi verdi

I colori che fanno risaltare gli occhi verdi e le scelte migliori per ogni combinazione occhi/capelli. Fanne tesoro, perché non potrai più farne a meno.

Trucco da sposa per gli occhi verdi? Se sei in procinto di fare il grande passo è ancora non hai deciso quale colore di ombretto utilizzare stai tranquilla, siamo qui per te, pronti a svelarti la miglior palette che farà risaltare al massimo i tuoi occhi verdi.

Ma quali sono allora questi colori? Ci sono dei limiti alla palette da utilizzare? E cosa cambia a seconda del colore di capelli? A questa e molte altre domande che probabilmente ti sei posta, stiamo per dare risposta.

Trucco sposa naturale occhi verdi

Non è sempre necessario realizzare un trucco da sposa drammatico, anzi spesso si preferisce uno make-up naturale che enfatizzi il mood romantico dell’evento.

Quando si tratta di scegliere il colore di ombretto perfetto per gli occhi verdi, la prima cosa da fare è guardare la color wheel, ovvero la ruota dei colori professionale che ci permette di capire al primo sguardo quali sono i colori complementari agli occhi verdi e che quindi li fanno risaltare al massimo.

Osservando questa ruota, possiamo subito notare che i colori complementari per gli occhi verdi sono tutti quelli che contengono tonalità dei rosa e dei viola e quando si tratterà di scendere la palette di ombretti per il trucco da sposa perfetto per gli occhi verdi, ci muoveremo tra tutti quei colori che contengono pigmenti di questo tipo, come rame, bronzo i violacei e, immancabili, alcune tonalità di rosa.



Se il viola ti sembra troppo intenso e drammatico, per un effetto naturale sceglierai quindi tra le diverse tonalità di rame, bronzo e dei marroni in generale, ma anche dei rosa, lavanda e frutti di bosco, ovviamente prendendo in considerazione anche colore e sottotono di pelle e il colore dell’abito da sposa.

Gli occhi verdi o nocciola sono meravigliosi quando abbinati alle svariate shades di ombretti nude, che danno un look naturale ma sofisticato. Sono invece da evitare tuti gli ombretti che contengono sottotoni blu, che invece spengono gli occhi verdi.

Trucco sposa occhi verdi capelli biondi

Se vanti la combo occhi verdi capelli biondi, il trucco da sposa punterà su tonalità chiare e non troppo accese, come i colori bronzo e oro: le sfumature metalliche sono l’abbinamento migliore che tu possa scegliere per far esaltare queste tue caratteristiche.

Per occhi verdi e capelli biondo cenere prova invece le nuance del marrone che saranno in grado di esaltare lo sguardo dando lucentezza agli occhi.

Per un make-up sposa più deciso prova invece con un tocco di eyeliner (nero o marrone) e se invece lo preferisci più delicato punta su tutte le sfumature del rosa.



Trucco sposa occhi verdi capelli castani

Un altro fenotipo meraviglioso è occhi verdi e capelli castani, che possono essere esaltati in due modi. Il primo è per chi predilige un trucco sposa naturale e allora utilizzerà ombretti nelle tonalità del pesca, lilla e rosa.

in alternativa, se vuoi un trucco sposa più deciso, puoi sperimentare uno sfumato sui toni del marrone con accenti luminosi che accenderanno lo sguardo rendendolo più intenso o, in alternativa le diverse sfumature di viola.

Trucco sposa occhi verdi capelli rossi

Da noi la combinazione occhi verdi capelli rossi è rara, ma non impossibile. Il trucco sposa perfetto per questa accoppiata di colori meravigliosa usa colori che contengono sottotoni rossastri, ma anche i metalli come bronzo e rame, magari accompagnati da eye-liner nero, riescono a far risaltare sia il verde dell’ordine che il rosso dei capelli o, in alternativa puoi decidere di esplorare gli effetti degli ombretti aranciati, malva o addirittura bordeaux.