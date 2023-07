Il miglior trucco da sposa per occhi marroni per uno sguardo magnetico

L a scelta dei colori farà esaltare l’iride con tonalità sorprendenti.

Il trucco da sposa con occhi marroni è, a livello teorico, il più semplice da creare, perché ha virtualmente tutta la palette di colori a disposizione.

Il marrone è dato dalla fusione dei tre colori primari rosso, blu e giallo e, a seconda della predominanza di blu o giallo, sarà più caldo o più freddo e, successivamente, bisognerà valutare anche l’insieme di capelli e pelle secondo i principi dell’armocromia.

Poiché il marrone contiene tutti i colori primari non ha un vero colore complementare, il che ci rende libere di esplorare tutte le nuance della tavolozza, sempre ricordandoci che quello che stiamo realizzando è un trucco da sposa e vogliamo un look elegante e sofisticato, indipendentemente dalla preferenza tra un make-up naturale e uno più glam.

I colori migliori per il trucco da sposa per occhi marroni

Il sito weddingwire.com, specializzato nell’organizzazione di matrimoni, ha intervistato diversi make-up artist che hanno svelato i colori migliori da usare per il trucco da sposa con occhi marroni e, nonostante tutti abbiano confermato che gli occhi marroni possono essere truccati con qualsiasi colore di ombretto, le preferenze individuali ricadevano più spesso sui violacei, i dorati e i metallici con sottotono neutro, ma anche i bronzo. Il motivo è semplice: sono i colori che riescono a tirar fuori le diverse sfumature dell’iride che altrimenti non si riescono a cogliere. Una make-up artist, oltre ai cioccolato e all’immancabile oro, suggerisce anche i blu notte e i verde acqua, ma se il blu notte può funzionare su un trucco per la festa di sera, il verde acqua è una tonalità particolare che richiede un matrimonio particolare e una certa attitudine della sposa a voler sperimentare.

Trucco da sposa naturale per occhi marroni

I marroni sono indubbiamente la miglior scelta per un trucco da sposa naturale, chiaramente scegliendo il sottotono in base a quello dell’armocromia, puntando sui metalli per dare il tocco di luminosità necessario a far risaltare lo sguardo. Ricordiamoci però che il colore da utilizzare sulle palpebre dipende anche dalla pigmentazione della pelle e i marroni come il nocciola risultano invisibili su carnagioni scure.

Trucco sposa castana occhi marroni

Le spose con gli occhi color castani e capelli scuri dovranno puntare tutto sulla profondità, prediligendo anche le nuance del bronzo, del biscotto, dell’oro e del pesca, sempre facendo attenzione ai sottotoni caldi o freddi che prevalgono nella propria palette cromatica.

Trucco sposa occhi marroni capelli biondi

Oro, beige, verde chiaro e nocciola sono meravigliosi per un trucco da giorno per le spose bionde con occhi marroni e, per la sera, se si desidera uno sguardo più intenso, è bene puntare sui vari melanzana, bronzi e ramati.

Meglio evitare il nero che sembra sempre una scelta sicura, ma in questo caso rischia di indurire lo sguardo e non risulta nemmeno particolarmente sofisticato.

Il miglior consiglio per chi è in cerca di idee per un trucco da sposa con occhi marroni, sia che i capelli siano castani o biondi, è quello di cercare immagini di celeb con palette simile e trovare dei make-up che hanno sfoggiato sui red carpet, per avere già un’idea di come potrebbe essere il risultato. Poi sarà il make-up artist professionista che si premurerà di indicarvi quali aggiustamenti sono necessari perché il trucco sia perfetto su di te.