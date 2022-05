U n make up che si ispira al tramonto e tutto da copiare quello sfoggiato da Aurora per il wedding più atteso dell’anno

Nel weekend appena trascorso si è svolto un matrimonio tanto atteso perché rimandato ormai da qualche anno: quello tra Beatrice Valli e Marco Fantini. Già genitori di splendidi bambini, i ragazzi conosciutisi nel salotto di Uomini e Donne hanno radunato amici e parenti per coronare il loro sogno d’amore. Tra le celeb presenti anche Aurora Ramazzotti, che si è presentata con un beauty look estivo e fresco, che ha emanato summer vibes irresistibili.

Make up occhi caldo

Aurora per l’occasione ci ha dimostrato che non serve sempre realizzare un trucco occhi super strutturato per mettere in risalto lo sguardo. Molto spesso basta scegliere il colore di ombretto giusto e calibrarne la stesura. In questo caso, la sua decisione è ricaduta su un marrone molto caldo, con all’interno sfumature mattone, che ben si sposa con gli occhi nocciola e la pelle già leggermente abbronzata.

Aurora ha steso questa nuance su tutta la palpebra mobile e su buona parte di quella fissa, sfumando il prodotto verso l’alto e l’esterno, formando con esso una sorta di grande codina, in grado di accompagnare la naturale forma dei suoi occhi, leggermente a mandorla, ed enfatizzarla.

Lo stesso colore è stato steso con un pennellino sottile anche nella rima inferiore, così da dare profondità senza eccessi. Se vuoi replicare questo trucco ricorda anche di dare un tocco di luminosità extra all’insieme, stendendo un ombretto champagne shimmer o un illuminante sotto l’arcata sopraccigliare, e di picchiettarne un velo anche sulla palpebra mobile, senza però eccedere per non coprire il marrone sottostante.

Red lip in coordinato

Il make up sfoggiato da Aurora Ramazzotti in occasione del wedding date più glam dell’ultimo periodo è caratterizzato da nuance che si esaltano vicendevolmente perché simili e non in contrasto.

La sua pelle, ben visibile anche grazie a un abito mono spalla, sembra già baciata dal sole e per fare in modo che le labbra spicchino su di essa non c’è scelta migliore di un rossetto rosso. Quello di Aurora è una sfumatura che vira verso il ciliegia, matt e con una leggera e quasi impercettibile punta di freddo, necessaria per rendere il risultato finale omogeneo e delicato.

A completare il make up è un blush iper luminoso mattone, che riprende il colore del make up occhi.

Pochi ma mirati, dunque, i prodotti utilizzati da Aurora per questo summer look, perfetto per un aperitivo al tramonto con le amiche.