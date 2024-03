Segreti di bellezza: alla scoperta delle ciprie traslucide per un make up perfetto

L e ciprie traslucide oltre a fissare il trucco, sono adatte a tutte le carnagioni e possono essere utilizzate in tanti modi diversi

Nel vasto mondo del make-up, ci sono alcuni prodotti che, pur essendo fondamentali, talvolta non ricevono l’attenzione che meritano. Tra questi, c’è sicuramente la cipria traslucida. Questo prodotto incredibilmente versatile si rivela un vero e proprio alleato quando si vuole realizzare un make up impeccabile che resista tutta la giornata.

Grazie ai social, in particolar modo TikTok, dove spopolano tips and tricks su come utilizzarla, la cipria traslucida è tornata prepotentemente alla ribalta, conquistando questa volta, anche le più scettiche.

Quando si utilizza la cipria traslucida?

La cipria traslucida è essenziale per fissare il fondotinta e il correttore, ma anche per mantenere a lungo blush, bronzer ed illuminanti in crema, assicurando un make up a lunga tenuta senza compromettere né il colore né il finish dei prodotti. Applicala non solo sul contorno occhi per illuminare e liftare lo sguardo, ma anche sulla zona T dove normalmente tendiamo a lucidarci più velocemente.

Che differenza c’è fra una cipria traslucida ed una colorata?

La cipria traslucida è una polvere finissima priva di pigmenti. A differenza delle ciprie colorate, non aggiunge alcun colore alla pelle, ma si fonde delicatamente con essa, conferendo un finish naturale e uniforme. Esattamente come quelle colorate fissa il make up evitando che vada nelle pieghe della pelle e mantiene a bada il sebo. In commercio ne esistono tantissime, adatte per ogni tipo di pelle ed esigenza, spesso formulate con attivi skincare.

Usa la cipria traslucida per opacizzare il tuo rossetto preferito

Proprio così, fra i mille utilizzi della cipria traslucida c’è anche quella di poter rendere il tuo rossetto sheer preferito in un meraviglioso lipstick matte. Ti basterà applicare il prodotto sulle labbra e tamponare con un pennello da sfumatura la cipria sulle labbra. Per rimuovere gli eccessi di prodotto puoi utilizzare una velina o un fixing spray.

Come dare maggiore volume alle ciglia con la cipria traslucida

@misspeytonsmith Dipping mascara into setting powder to give more fullness hack ??? ♬ original sound – misspeytonsmith

Vuoi ottenere ciglia dall’aspetto più voluminoso senza dover spendere soldi in un primer? Un metodo semplice ed efficace è applicare il mascara sulle ciglia e poi applicare una piccola quantità di cipria traslucida prima che il mascara si asciughi completamente. Questo trucchetto non solo aggiunge volume alle ciglia, ma aiuta anche a mantenerne più a lungo la loro curvatura. Per un effetto ancora più drammatico e un colore nero più intenso, puoi applicare una seconda mano di mascara dopo la cipria.