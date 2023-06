I migliori bronzer in commercio da provare

Q ualunque sia il periodo dell'anno, con i bronzer, l'effetto "sun kissed" è a portata di pennello.



Indipendentemente dalla stagione, un colorito baciato dal sole è sempre una scelta fantastica per donare al viso un aspetto sano e luminoso. Tuttavia, se il sole non splende abbastanza, se è necessario evitare l'esposizione ai raggi solari o se banalmente tendiamo ad arrossarci invece di abbronzarci, c'è una soluzione: il bronzer.

Il bronzer è un prodotto essenziale in ogni beauty bag.

Applicato in punti strategici del viso, dona calore e luminosità all’incarnato. Ma può fare molto di più, come creare l'illusione di guance piene o farci sembrare di ritorno da una vacanza a Formentera, anche se in realtà non abbiamo lasciato il divano per tutto il weekend.

Nonostante la capacità del bronzer di ravvivare la pelle, molte formule tendono ad essere troppo arancioni, shimmer o semplicemente polverose. Ma una volta trovato il prodotto giusto, ricreare una carnagione “Sun kissed” diventa molto più semplice. Ecco perché entriamo in gioco noi. Scopri le ultime novità ed i migliori bronzer da acquistare in vista delle vacanze!

Come scegliere la tonalità perfetta di bronzer

Quando si tratta di scegliere il bronzer perfetto, l'obiettivo principale è quello di ottenere un make up look naturale. Importantissimo quindi, considerare come la tua pelle in estate si abbronzi dopo una giornata al mare, in questo modo trovare una tonalità che si adatti armoniosamente alla tua carnagione sarà più semplice.



Un buon punto di partenza è optare per un nuance che sia di due tonalità più scure rispetto alla tua carnagione naturale.

Per le pelli chiare, un bronzer con un sottotono neutro è una scelta sicura, in quanto evita tonalità troppo calde o fredde.



Le shades come il terracotta, hanno un leggero sottotono rossastro che le rende ideali per le pelli già abbronzate oppure olivastre. Le terre con una base rosso mattone e sottotono dorato invece, sono in grado di valorizzare le pelli più scure.

Nel caso di dubbi, è sempre meglio optare per un bronzer con un sottotono neutro perchè garantisce un colorito naturale, adattabile a diverse carnagioni.

Bronzer e terre: tutte le novità da provare

Glowgasm face palette Charlotte Tilbury

La nuova collezione Summer of Lovegasm appena lanciata include la Face palette Glowgasm con quattro differenti shade perfette da applicare su viso, occhi e guance grazie alla presenza di un bronzer, un blush e due ultra illuminanti. Impossibile resistere!

Essence Baby Got Bronze

La texture morbida e cremosa di questo bronzer in stick rende facile l'applicazione e la sfumatura, regalandoti un'abbronzatura estiva in un attimo. Grazie al pratico formato, puoi portarlo sempre con te, anche nelle più piccole mini bag.

ASTRA COMPACT FOUNDATION BALM





Tre utilizzi per ottenere un risultato unico. Il Compact Foundation Balm di Astra, offre una pelle levigata e scolpita in modo naturale, grazie alla sua texture multifunzione arricchita con ingredienti all'avanguardia

Questa formula innovativa è nutriente come un balsamo, fonde come un bronzer e perfeziona come un fondotinta.

Oh Sole Mio Espressoh

Ispirato alla celebre canzone italiana "O Sole Mio", espressOh ha creato un innovativo bronzer a tempera che regala l'effetto di un'abbronzatura leggera, esalta un incarnato già abbronzato e ravviva un colorito spento, donando un effetto lumi-mat. L'ultimo arrivato nella linea espressOh si contraddistingue per la sua formulazione 100% naturale, densa e fondente, pur mantenendo una consistenza leggera e vellutata che si fonde perfettamente sulla pelle. L'applicazione è estremamente versatile grazie a un particolare olio naturale che assicura una stesura uniforme senza lasciare macchie, come un delicato raggio di sole che illumina la pelle. Inoltre, grazie alla combinazione di agenti idratanti, dona un aspetto nutrito e sano alla pelle.

LES BEIGES CRÈME BELLE MINE ENSOLEILLÉE Chanel

Questa crema-gel abbronzante dona al tuo incarnato un tocco di colore naturale e radioso. La sua consistenza leggera e sfumabile avvolge la pelle con una morbida e delicata carezza. Per l'estate 2023 la maison lo declina in un formato da viaggio per accompagnarvi durante le vostre vacanze estive.

Terracotta Flower Blossom Guerlain

Per l'estate, Guerlain presenta una versione in edizione limitata della loro celebre poudre bronzante, la Terracotta Light. Questa nuova edizione è formulata come sempre con il 96% di ingredienti di origine naturale. Conservando il suo iconico packaging con la doppia G di Guerlain, è impreziosita da una fantastica fantasia floreale disegnata dall'artista e pittrice Laura Gulshani.

Questa esclusiva poudre bronzante si compone di tre tonalità che richiamano l'atmosfera bucolica: una tonalità adatta per fare bronzing sullo sfondo e due tonalità di blush corallo e rosa che decorano i petali dei fiori. Il motivo è delicatamente impreziosito con tocchi dorati, rendendolo un vero e proprio gioiello da custodire gelosamente.

& Other Stories Beyond Voyage Bronzer



La nuova terra abbronzante di & Other Stories offre un aspetto estremamente naturale, regalando alla pelle del viso un effetto luminoso e levigato che sembra baciato dal sole.

Dear Dahlia Endless Radiance Bronzer

Un bronzer a lunga tenuta, appositamente formulato per aggiungere calore e profondità alla pelle, regalando un aspetto sun-kissed naturale e non artefatto. La sua formula contiene pigmenti perlescenti che riflettono la luce e si fondono armoniosamente con l'incarnato, donando un effetto levigato e fresco con un finish glowy.

Benefit Cosmetics Hoola palette duo viso

Le esclusive palette Benefit, in edizione limitata, sono composte da due prodotti principali: l'amatissimo bronzer Hoola e i nuovissimi e coloratissimi blush della collezione WANDERful World. Queste palette sono disponibili in formato mini, ideali da portare sempre con te in valigia, per avere il sole delle Hawaii e la magia dei blush Benefit a portata di mano ovunque tu vada. Da Sephora

Clinique True Bronze Pressed Power

Il bronzer in polvere di Clinique è un prodotto leggero che consente di ottenere una radiosità naturale, come se la pelle fosse dolcemente baciata dal sole. La sua formula permette una facile sfumabilità e modulabilità del colore, consentendo di raggiungere il livello di abbronzatura desiderato. Questa polvere bronzante è perfetta per ottenere un incarnato radioso istantaneamente, donando un aspetto luminoso e sano alla pelle.

MAC SKINFINISH SUNSTRUCK

Aggiungi un tocco di colore e luminosità al tuo viso con i nuovissimi Dimensional Radiant Bronzing Powder, i nuovi bronzer di MAC disponibili in 5 tonalità.

La polvere di queste terre è stata appositamente creata per esaltare il tono naturale della pelle, grazie alla sua texture cremosa che si stratifica facilmente e si sfuma senza sforzo.

Cosa li rende speciali? La doppia lavorazione dei pigmenti, che conferisce un finish luminoso e naturale. La formula è arricchita con la speciale Marshmallow Cushion Blend, che dona una consistenza setosa e liscia, fondendosi perfettamente con l'incarnato.

Bobbi Brown Illuminating Bronzing Powder

Il bronzer Bobbi Brown è una polvere dall'effetto ultra-morbido che conferisce alla pelle una luminosità naturale, valorizzando l'abbronzatura. La sua formula è arricchita con una miscela di polveri e perle ultra-sottili, che regalano un effetto glow senza precedenti.