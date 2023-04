Ricominciare: il butterfly makeup di Ariana Grande è sinonimo di rinascita

R inascita, leggerezza, amore. Il makeup butterfly di Ariana Grande è questo e molto di più e non aspetta altro che essere imitato da voi, per celebrare la Primavera che è fuori e dentro ognuno di noi.

Non è tutto oro quel che luccica. Una frase tanto semplice quanto sottovalutata. E a dimostrazione di questo e di quanto, molto spesso, quello che si vede non è quello che è realmente, sono arrivate come un’onda le parole di Ariana Grande in un video pubblicato sul suo canale TikTok. Un video-confessione rivolta ai suoi follower, in cui li invita a non giudicare il corpo o l’aspetto di nessuno, proteggendosi a vicenda senza lasciarsi ingannare da ciò che si vede. E che, come nel su caso, era il frutto di antidepressivi, alcool e cattiva alimentazione.

Tutt’altro che salute e benessere, quindi, ma la manifestazione di un disagio profondo dal quale, però, si può uscire, tornando più forti di prima. E celebrando questa rinascita con ogni modo possibile. Si, anche con il makeup.

Un trucco che richiami alla vita, alla voglia di librarsi nel vento verso la serenità, che trasmetta rinascita e bellezza interiore. Proprio come il butterfly makeup che la cantante ha sfoggiato nel suo ultimo post Instagram. E che, nonostante ciò che è stato, urla a gran voce la sua ripresa e la sua “nuova” vita. Perché diciamolo pure, i momenti no accadono a tutti ma è come ci si rialza che conta.

E farlo con un trucco come il butterfly makeup di Ariana Grande è davvero perfetto per richiamare su di sé quella leggerezza e il fascino che solo le ali di una farfalla sanno trasmettere.

Un trucco delicatissimo, che punta ai colori del rosa, sia sulle labbra che sugli occhi, con una leggerissima passata di ombretto a impreziosire le palpebre. Ma che trova il suo punto forte in due incantevoli ali di farfalla applicate appena sotto le sopracciglia. Due ali trasparenti e luccicanti allo stesso tempo, che riflettono la luce esterna e che, a ben vedere, manifestano anche quella che si ha dentro. E che anche Ariana Grande ha finalmente ritrovato.

Un butterfly makeup assolutamente da imitare. Perfetto per tirare fuori la parte più romantica e sognatrice di voi ma anche per entrare con un balzo nel mood di allegria, vivacità, leggerezza e delicatezza tipico della Primavera. Un mood che richiami alla rinascita di ogni cosa, in cui i fiori inebriano l’aria di magnifici colori e profumi e in cui, voi e il vostro butterfly makeup, potrete volare libere e leggere.