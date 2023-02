Ombretti one & done: ne basta uno per fare tutto

G li ombretti one & done sono la soluzione definitiva e ti spieghiamo il perché

Gli ombretti one & done ci insegnano che anche con un solo prodotto possiamo realizzare un trucco occhi magnifico. Soprattutto ci rassicurano del fatto che non dobbiamo per forza avere le abilità pittoriche di Monet per creare un look monocromatico in pochi secondi che però abbia lo stesso effetto di un make-up occhi realizzato in 20 minuti.

Un solo ombretto per un trucco occhi completo

Per quanto sia estremamente affascinante, osservare le beauty influencer che mettono l’ombretto - tra il colore di transizione, il colore da sfumare e quello da mettere verso l’interno dell’occhio - scatena una certa ansia da prestazione.

Oltre alle abilità, che sono soggettive, bisogna valutare che non è dato per scontato che tutte abbiamo il tempo per realizzare quel tipo di trucco o che ci faccia sentire a nostro agio. Con gli ombretti one & done invece, possiamo scegliere una shade che ci piace senza scendere a compromessi in termini di risultato.

Ombretti one & done: come sceglierli

Dal momento che ce la giochiamo tutta con un solo prodotto/colore/texture/finish, la scelta dell’eyeshadow è più cruciale che mai. Su una cosa non possiamo transigere: l’ombretto deve essere scorrevole e facile da stendere, così da non creare macchie di colore se non è sfumato alla perfezione.

Partiamo dal colore dell’ombretto. Se abbiamo deciso di investire in un solo ombretto, presumibilmente sarà un colore che prima di tutto sta bene con il nostro colore degli occhi e che non sia di tendenza, come il washed denim, perché rischia di essere abbandonato alla velocità della luce.

Il finish. Se vogliamo un ombretto facile da indossare tutti i giorni, perfetti tutti gli ombretti sia luminosi che matte, anche con effetti iridescenti, ma metal e glitter tendenzialmente vengono riservati per un trucco da sera, per il quale sono perfetti anche da soli.

Anche la texture e la pigmentazione sono importanti. L’ideale sarebbe un ombretto modulabile, così da poter scegliere di volta in volta l’intensità che vogliamo dare al trucco e, di conseguenza, anche allo sguardo.

Ombretti in polvere compatta, cream-to-powder e cremosi si prestano ad essere facilmente usati come one & done, mentre gli ombretti liquidi a volte risultano più difficili da gestire se non si riesce a calibrarne la quantità, ma nulla che non possa essere imparato in un paio di tentativi.

I migliori ombretti one & done

1/10 Eyes To Mesmerise Ombretto In Crema Col Rose Gold, Charlotte Tilbury da Sephora 2/10 Mono Couleur Couture Col 826 Rose Montaigne, Dior

3/10 Colorful Ombretto col. 8 Shock Choc - Metal Sephora Collection

4/10 Stay Vulnerable Ombretto Liquido Col. Nearly Neutral, Rare Beauty da Sephora

5/10 Cream Color For Eyes Col Sphinx, Tom Ford

6/10 Soft Touch Ombretto col 8 Cookie Jar, Essence

7/10 Ombretto Mono 24 Ore Velvet col Nude Rose, Deborah Milano

8/10 Ombretto Mono in Polvere col. 14, RVB LAB THE MAKE UP

9/10 Pro Longwear Paint Pot col Groundwork, M.A.C.

10/10 No Budge Shadow Stick col Rose Gold, e.l.f. Cosmetics

