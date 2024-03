Oscar 2024: tutti i beauty look più belli

L a 96ª edizione degli Oscar ha celebrato la bellezza in tutte le sue sfumature, dimostrando ancora una volta che il red carpet è il luogo dove stile e eleganza si incontrano.

Gli Oscar sono sempre stati una vetrina non solo per il talento cinematografico, ma anche per le ultime tendenze nel mondo della bellezza. La 96ª edizione degli Academy Awards non ha fatto eccezione, con glam look affascinanti e sofisticati.

Dalle acconciature più elaborate, passando per i make up look in stile “old Hollywood”, ogni star ha portato il proprio tocco unico sul red carpet. Ecco i più belli della serata.

Billie Eilish

La cantante americana scommette sui capelli, sfoggiando un butterfly cut super voluminoso. Per il make-up, opta per un look minimal , con un focus sulla bocca: il perimetro delle labbra è delineato da una matita nude impreziosita da un leggero gloss trasparente.

Hailee Steinfeld

Hailee Steinfeld ha conquistato il red carpet degli Oscar 2024 con un look sofisticato e chic che ha lasciato tutti senza fiato. Un raffinato raccolto, impeccabile e ordinato, ha messo in risalto i suoi lineamenti delicati, mentre un make up monocromatico nei toni del pesca ha donato al suo viso un’allure fresca e radiosa.

Anya Taylor Joy

L’attrice di “Dune 2”, Anya Taylor-Joy, ha incantato il red carpet degli Oscar 2024 con un look ultra romantico e femminile. Il suo abito, un capolavoro di sartoria dalle linee classiche e raffinate, era perfettamente abbinato a un trucco sofisticato e glamour.

In particolare lo smokey eyes, realizzato con tonalità fredde come il grigio e il bronzo, richiamava i colori del vestito, regalando maggiore profondità allo sguardo della bellissima star.

Emma Stone

L’attrice di “Povere creature!”, ha sfoggiato sul red carpet degli Oscar un nuovo colore di capelli, una nuance cioccolato con riflessi ramati, che si abbina perfettamento al make up occhi in pieno stile “Old Hollywood“: ombretto fumè sui toni del marrone e labbra dipinte di rosa che richiamano il blush pescato.

America Ferrera

Nominata come attrice non protagonista per il film “Barbie”, America Ferrera ha illuminato il red carpet degli Academy Awards 2024 con un look romantico e raffinato. Un wavy italian bob cut ha incorniciato il suo viso con morbide onde, mentre un make up sui toni del rosa malva, in tinta con l’abito, ha donato al suo look un’allure delicata e femminile.

Ariana Grande

Anche la cantante sceglie per la serata dell’Academy Awards, un look monocromatico questa volta sui toni del rosa bubble gum.

Margot Robbie

Margot Robbie, star del film campione di incassi “Barbie”, ha mantenuto un make-up e un’acconciatura chic e minimal. Una piega wavy per i capelli, mentre il trucco è caratterizzato da labbra nude ed eyeliner.

Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence rivisita il trend del “latte make up” in chiave glam, per il red carpet degli Oscar punta sull’incarnato, leggermente scaldato da un bronzer caldo e luminoso.

Zendaya

Abbandonati i lunghi ricci che l’hanno contraddistinta in passato, Zendaya ha optato per un trend all’avanguardia: il flippy bob. Questo taglio corto e sfilato, con punte leggermente all’insù, incornicia il viso mettendo in risalto le sopracciglia perfettamente curate e il blush pescato.