I migliori rossetti liquidi da comprare online

S e il rossetto di Rihanna al Super Bowl ti ha fatta innamorare, ecco qui un po’ di liquid lipstick per tutti i budget che ti daranno infinite soddisfazioni.

C’è un’altissima probabilità che nessuna di noi abbia guardato il Superbowl, ma zero che tu non abbia notato le labbra meravigliose di Rihanna durante l’half-time show, se non altro perché è diventato subito virale.

Tutto pazzesco, ma vogliamo soffermarci un attimo a parlare di quelle labbra rosse così perfette? Se a qualcuno fosse sfuggito il product placement (Rihanna è un genio), il rossetto liquido che ha utilizzato è Fenty Beauty Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick in The MVP e siamo pronti a scommettere che il sito di Sephora è impazzito, così come qualche carta di credito.

Da Stunna Lip Paint (uno dei primissimi prodotti lanciati da Fenty) in poi, i rossetti liquidi non sono mai pi stati abbandonati, perché danno risultati strabilianti e duraturi. Di contro c’è che bisogna imparare a dosare la quantità di prodotto per evitare sbavature durante l’applicazione, perché basta davvero poco per rovinare il risultato.

Per lo stesso motivo appena citato, anche la preparazione delle labbra è fondamentale. (Ma non lo è per tutti i lipstick?) È inutile ostinarsi a spendere cifre stratosferiche in rossetti per poi applicarli su labbra secche e screpolate, quindi investiamo in scrub e balsami che invece le rendono morbide e setose.

Lo scrub può essere fatto la sera o durante la detersione giornaliera e, sia prima di andare a letto che prima di iniziare a truccarsi, è cosa buona e giusta stendere una maschera labbra o balsamo ricco, così quando arriverà il momento del rossetto avrai una tela perfetta pronta ad accoglierlo. E sì, anche un buon primer ti aiuta a rendere le labbra più uniformi e a prolungare la durata del rossetto.

Fenty Beauty Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick

Sephora Collection Cream Lip Stain Mat Rossetto Opaco

REM Beauty On Your Collar

Rare Beauty Lip Soufflé Crema Mat Per Labbra

ASTRA Make-Up Hypnotize Liquid Lipstick

Catrice Matt Pro Ink Rossetto Liquido

Deborah Milano Rossetto Volume Vinyl Lipstick

MAC Cosmetics Locked Kiss Ink

Maybelline SuperStay Vinyl Ink Rossetto

