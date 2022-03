L o smokey eyes viola di Melissa Satta è l’inspo beauty del giorno da sfoggiare durante le serate di primavera

Pantone lo aveva detto: il 2022 sarà l’anno del viola. Anche se ufficialmente il colore che ci accompagnerà fino a dicembre è il very peri, ovvero una nuance fredda a metà strada tra viola e blu, la verità è che tutte le gradazioni sembrano aver preso il sopravvento nei beauty look di primavera. Una delle ultime celeb a rimanerne stregata è stata Melissa Satta, che lo ha recentemente sfoggiato in tv e sui social come base di un trucco felino pazzesco da replicare se cerchi un make up sensuale ma allo stesso tempo non eccessivo.

Lo smokey eyes viola di Melissa Satta

Per valorizzare il suo sguardo Melissa Satta ha scelto un super classico, ovvero uno smokey eyes. Truccare gli occhi con questa tecnica è sempre una buona opzione, anche perché nonostante la sua versione più nota sia nera, si presta ad essere replicata in infinite colorazioni.

La modella e presentatrice tv, ha scelto il viola, ideale per mettere in risalto i suoi occhi a metà strada tra il verde e il nocciola.

Come realizzarlo

Per copiare lo smokey eyes di Melissa Satta prendi un ombretto viola matt e stendilo in modo uniforme su tutta la palpebra mobile con un pennello piccolo a setole morbide, sfumando leggermente il colore verso la piega. Una volta arrivata nella parte più esterna prosegui stendendo l’ombretto anche oltre la fine dell’occhio, facendo attenzione a muoverti verso l’alto, in modo da allungare lo sguardo. Per compiere questa operazione fatti aiutare da un pennello piatto.

Con lo stesso pennello applica un po’ di ombretto anche sotto la rima inferiore. Contorna poi l’occhio con una riga sottile di matita nera morbida. Dopo averla tracciata sulla rima superiore non aspettare che si asciughi ma sfumala subito verso l’esterno, ripercorrendo la scia dell’ombretto, in modo da accentuare la direzione del trucco e allungare ancora di più l’occhio. Completa il make up occhi picchiettando un po’ di ombretto neutro ma glow sotto l’arcata sopraccigliare e distribuendo una buona dose di mascara sia sulle ciglia superiori sia su quelle inferiori.

Seguendo queste veloci istruzioni il look felino è assicurato e per fare in modo che il focus rimanga sulla parte alta del viso, non esagerare in altre zone ma limitati ad applicare un po’ di blush sulle guance e un gloss o un rossetto nude sulle labbra.