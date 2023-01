Sì, al matrimonio dei Måneskin hanno trionfato (anche) i beauty look

I Måneskin hanno detto sì, e al loro matrimonio organizzato per il lancio dell'album "Rush", i protagonisti sono stati senza dubbio loro, i beauty look dei quattro componenti della band più cool del momento

Un matrimonio è già di per sé un evento in cui tra, acconciature e makeup, ci si dà una sana “battaglia” su chi sfoggia il beauty look migliore. Se poi il matrimonio in questione è quello della band più seguita e acclamata del momento, i Måneskin, tutto diventa ancora più glamour e cool.

Un evento organizzato in occasione del lancio del nuovo album “Rush”, disponibile da oggi 20 gennaio 2023, e che ha visto Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, ovviamente di bianco vestiti, scambiarsi le promesse di fedeltà musicale. Il tutto sotto l’occhio vigile di celeb, vip e dell'officiante delle “nozze”, l'ex direttore creativo di Gucci, Alessandro Michele.

Un concentrato di fascino, eccentricità e di beauty look da lasciare senza fiato. E che hanno reso i quattro componenti della band, ancora una volta, gli unici e veri protagonisti della serata. Damiano e Thomas nelle vesti degli “sposi” e Victoria con Ethan, in quelle delle “spose”, con tanto di bouquet di rose rosse da lanciare come di rito.

Ma partiamo proprio da loro, le due spose, parlando del loro beauty look super sexy. Un makeup nude per la bassista Victoria De Angelis, impreziosito da uno smokey eye nero, sfumato sulla palpebra, che rende ancora più magnetico e intenso il suo già accattivante sguardo e un cat eye con eyeliner nero sapientemente applicato sulla rima superiore degli occhi per il batterista Ethan Torchio. Capelli rigorosamente sciolti e con velo per lei, raccolti in uno chignon alto con ciuffi laterali sul viso per lui. E sempre con l’aggiunta dell’immancabile velo bianco.

Ma attenzione, perché anche per gli sposi il beauty look è essenziale. E lo sa bene Thomas Raggi, il chitarrista della band, che ha sfoggiato un makeup con effetto dark, sfumando un ombretto nero sugli occhi e accentuandone la profondità. Per Damiano David, invece, voce e leader della band più cool del momento, una bella passata di eyeliner. Applicato a contornare l’occhio, sia sulla rima inferiore che su quella superiore. E donando massima profondità allo sguardo, impreziosendo con un tocco di puro rock l’intero beauty look del cantante.

Pochi dettagli per un risultato eccezionale, in perfetto stile Måneskin. E senza dubbio quattro beauty look essenziali ma di gran fascino e che siamo già tutte pronte a copiare e sfoggiare in ogni occasione possibile. Per un makeup naturale ma allo stesso tempo d’impatto, che punta sullo sguardo e che vuole tirare fuori carattere, personalità e sicurezza da chiunque lo provi.