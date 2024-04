Matita occhi: nera o marrone? Tutti i consigli

D efinisce ed intensifica lo sguardo, la matita occhi è un cosmetico versatile perfetto anche per un make up "On the go"

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell'anima e con il giusto trucco, puoi accentuarne la bellezza e comunicare emozioni intense. Quando si parla di eye look, la matita per gli occhi è un elemento essenziale nella make up bag di ogni donna, perché capace di trasformare lo sguardo con un semplice gesto. Ma quale scegliere tra nera e marrone?

I segreti del trucco occhi con la matita nera

@westmanatelier Sara says ‘Eye Love You’ to Khôl Noir: Our ultra-rich, universally flattering black eye pencil with striking results. Available now on Westman-Atelier.com. 🖤 ♬ original sound – Westman-Atelier

La matita occhi nera è un classico che non passa mai di moda. Perfetta per chi cerca un effetto deciso e profondo, è ideale per realizzare un make up occhi intenso.

Prima di tutto, assicurati di avere una matita occhi di buona qualità, che sia morbida e facile da sfumare. Inizia applicando la matita sulla rima interna dell'occhio per creare un effetto intenso. Poi, traccia una linea sottile lungo la rima delle ciglia superiori, partendo dall'angolo interno verso l'esterno. Per un look più audace, puoi creare una linea più spessa e sfumarla leggermente con l’aiuto di un pennello. Infine, completa il look con uno strato di mascara per un effetto ancora più magnetico.

Nel caso di occhi piccoli, è meglio evitare la matita nera nella rima interna degli occhi e optare per una bianca, in grado di illuminare ed ampliare lo sguardo.

Sguardo intenso e naturale con la matita occhi marrone

La matita marrone, a differenza di quella nera, offre un’alternativa più morbida e naturale al tuo make up. È la scelta giusta per un look da giorno o se sei alla ricerca di un trucco delicato, ma definito. Grazie alle sue sfumature calde come il ruggine o il rame è in grado di creare un effetto meno aggressivo ma comunque glam.

Per un trucco più sofisticato, puoi anche combinare entrambe le matite: usa quella marrone sulla rima cigliare, mentre la nera per definire la bordatura interna dell’occhio.

I diversi usi della matita occhi marrone

La matita occhi marrone è incredibilmente versatile e può essere impiegata non solo per accentuare lo sguardo, ma anche per effettuare piccoli ritocchi quando si è in viaggio e lo spazio nella beauty bag è limitato. Puoi utilizzarla, ad esempio, per definire meglio la forma delle sopracciglia e colmare le aree più rade, ma può essere utilizzata anche per delineare il contorno delle labbra o creare delle lentiggini sul viso. Rispetto ai prodotti specifici per le sopracciglia o le labbra, ha una mina più morbida e facilmente sfumabile, rendendola adatta anche a chi ha poca esperienza con il make up.