P ink e light sono le parole d’ordine di questo make-up di Lili Reinhart, talmente romantico da mettere a dura prova anche le ciniche più incallite

Ah, l’amore. Viene da sospirare questa esclamazione guardando l’ultimo scatto social di Lili Reinhart, che la ritrae in un tripudio di tulle rosa cipria, tanti fiori in tinta e un make-up romanticissimo. Un inno all’amore a trecentosessanta gradi e un’ode alla primavera in corso talmente irresistibili che sottrarsi sembra quasi impossibile.

Se ami le ispirazioni romantiche questo trucco è quello che fa per te e replicarlo è semplicissimo.

Romantica e luminosa come Lili Reinhart

L’attrice avvistata recentemente insieme ad altre colleghe anche al Coachella Festival, ha abbandonato i colori pop e i mood rainbow della kermesse musicale per abbracciarne uno decisamente diverso o per meglio dire opposto.

A rendere chic il make-up look scelto in questa occasione da Lili Reinhart sono due focus ben precisi che accompagnano tutto il viso: la luce e le sfumature rosa, uniti in un mix super romantico, a prova di cuori di pietra.

Una scelta che si conferma vincente anche grazie al fatto che il risultato finale sia talmente naturale da stare bene praticamente a tutte. La sua pelle, infatti, è chiarissima ma lo stesso trucco si sposa perfettamente anche con incarnati più ambrati, ai quali servirà semplicemente essere scaldati con prodotti dai toni caldi, invece di freddi, ma appartenenti alla stessa palette cromatica.

Come realizzare il trucco di Lili Reinhart

Considerando che l’imperativo di questo beauty look è di illuminare il viso, lo step numero uno consiste nello stendere in modo omogeneo un fondotinta luminoso che dia un effetto light nude a tutta la superficie. Per compiere questa operazione stai alla larga da finish matt o anche solo leggermente opachi, ma opta per formule liquide o all’acqua.

Visto che la luce non basta mai, applica un po’ di blush rosa perlato sulle guance e tantissimo illuminante su zigomi, naso e arco di cupido. Così l’effetto glow è assicurato.

Gli occhi in questo caso sono lasciati volutamente un passo indietro, tanto che su quelli di Lili Reinhart sembra quasi non posarsi nessuna traccia di trucco. Se ti piace la tendenza no make-up potresti quindi saltare questo passaggio, altrimenti limitati a stendere in modo uniforme un ombretto rosa mat chiarissimo solo sulla palpebra mobile, a passare un velo di mascara marrone sulle ciglia superiori e una matita occhi burro sulla rima inferiore.

Non è lasciata al suo destino, invece, la bocca, che si omologa completamente al look glow light nude del resto, grazie a un lip gloss trasparente romanticissimo.