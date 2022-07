Luce e magnetismo: il beauty look di Hailey Bieber è tutto da imitare

S plendere è l’imperativo dell’estate e con questo make up Hailey ci insegna come farlo anche nelle serate più glam

I trend make up vanno e vengono ma una regola non scritta che in questo periodo dell’anno sembra inossidabile e svetta sempre in testa a tutte le altre è che in estate si debba splendere. Le formule matt e i colori spenti, infatti, sono molto più adatti all’inverno, mentre quando le temperature si alzano, la luce fa spesso da filo conduttore a beauty look scintillanti e leggeri. Anche le celeb sembrano essere d’accordo con questa tesi e l’ultima in ordine di tempo a confermarlo è Hailey Bieber, con un trucco glam ma allo stesso tempo freschissimo, da copiare subito.

Riflessi di luce sul viso

Il make up scelto da Hailey in occasione di una delle sue ultime serate da red carpet è piuttosto semplice ma a renderlo magnetico sono alcuni accorgimenti che elevano il mood sunkisses, facendolo diventare estremamente chic.

La sua base è abbastanza abbronzata e sembra che la star si sia limitata a usare un buon correttore e a uniformare l’incarnato. Se hai la fortuna di essere già stata al mare o in piscina puoi stendere solo una buona crema idratante o un velo di bronzer così da enfatizzare l’abbronzatura.

Per le guance Hailey ha optato per un blush rosato piuttosto acceso e luminoso, che accentua l’effetto baciata dal sole illuminando la zona. Per rendere la pelle ancora più luminosa ha poi picchiettato un velo di illuminante, senza esagerare, su zigomi, naso e arcata sopraccigliare.

Trucco occhi minimal e gloss sulle labbra

L’intero make up look si basa sulla modulazione di nuance calde e questa scelta è ben visibile sugli occhi, sui quali la make up artist della star ha steso un ombretto rosa molto delicato concentrandosi solo sulla palpebra mobile e sfumandolo leggermente verso l’esterno. Per allungare l’occhio e dare ad Hailey lo sguardo da felina che la contraddistingue, niente eyeliner nero che avrebbe rischiato di spezzare l’armonia dell’insieme, ma una matita marrone calda usata per fare un cat eye quasi impercettibile, dalla codina sottile e non troppo lunga e molto sfumata. Completano il trucco occhi un mascara anch’esso marrone e sopracciglia spettinate e indirizzate verso l’alto con la tecnica delle soap brows.

Per completare questo tipo di look, la scelta perfetta per le labbra arriva direttamente dagli anni Novanta ed è il lip gloss, assoluto must have di stagione. Quello scelto da Hailey ha una punta di ciliegia appena accennata ma va benissimo anche il classico trasparente.