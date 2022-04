S e il tuo obiettivo sono occhi da cerbiatta e allure bon ton ultra chic questo trucco occhi è quello che fa per te

Ferme tutte, abbiamo il beauty look perfetto per la primavera. A svelarcelo è stata Valentina Ferragni, che in una delle sue ultime uscite ha sfoggiato un make-up occhi bon ton super romantico, che oltre a dare profondità allo sguardo ha il potere di ingrandirlo enormemente.

Il segreto di Valentina Ferragni che rende gli occhi extra large

La più piccola delle sorelle Ferragni ama sperimentare con il make up e spesso sceglie il rosa come filo conduttore dell’intero look. Anche in questo caso non si è smentita, optando per tale nuance che conferisce un’immagine bon ton estremamente chic e ideale per abbracciare la stagione dei fiori.

Come realizzarlo

Se l’idea ti ha conquistata replicarla su di te è semplicissimo. Dopo aver uniformato l’incarnato seguendo gli step ai quali sei abituata passa agli occhi, stendendo su tutta la palpebra mobile un ombretto luminoso rosa chiaro. Per fare questo passaggio sono perfetti sia ombretti cremosi sia in polvere ma in entrambi i casi mentre li applichi ricordati di picchiettare il prodotto senza strisciarlo, in modo da rendere l’effetto finale più intenso.

Procurati poi una gradazione leggermente più scura, ma sempre luminosa, di rosa e passala nella piega dell’occhio, sfumandola leggermente verso l’esterno con un pennello a setole morbide, mentre con uno piccolo e piatto completa l’opera nella rima inferiore. Prendi infine un ultimo ombretto, questa volta burro o champagne, e crea punti luce strategici all’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopracciliare.

Completa il make-up occhi con una buona dose di mascara ultra black.

Come vedi bastano pochi passaggi per mettere in pratica questa semplice ma efficace tecnica, che oltre ad essere il punto di partenza perfetto per creare un romantico trucco bon ton, è anche utilissima per dare l’illusione ottica di uno sguardo molto più grande di quanto non sia in realtà.

Come truccare il resto del viso

Per mantenere il focus sugli occhi e ingrandire ulteriormente lo sguardo, Valentina Ferragni ha deciso di non avvalersi di molti altri prodotti per il resto del viso.

Fai altrettanto scegliendo per le labbra un rossetto nude o rosa, oppure un gloss, anch’esso leggermente rosato.

Infine, considerando che non può esistere effetto bon ton senza gote colorate, usa un po’ di blush illuminate, ovviamente pink, in modo da rendere l’insieme estremamente naturale e romantico.