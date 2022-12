I 10 migliori mascara per ottenere ciglia lunghe e occhi da cerbiatta

C on la mascherina ti sei abbonata al look "mascara only"? Guarda i prodotti top del momento per uno sguardo magnetico

Un mascara per ogni esigenza: per allungare, incurvare, volumizzare. Ma l'obiettivo resta lo stesso: ottenere ciglia WOW per aprire lo sguardo e rendere gli occhi più espressivi!

Il mascara, nonostante le tendenze del periodo e le news del momento, non smette mai di essere un focus trucco da amare. Trovare però il prodotto perfetto per le ciglia di ognuno, che hanno ovviamente esigenze diverse, non è così semplice. Ecco perché abbiamo stilato la lista dei migliori mascara del momento per ciglia corte, sottili e aggiungere lunghezza e volume a ogni sguardo.

LH36, Mascara Alaways Exaggerate



Una formula leggera e fluida che, lavorando in sinergia con il “doppio scovolino”, permette di aggiungere extra volume, curvatura alle ciglia per un effetto panorama. Al suo interno una combinazione tra agenti gelificanti naturali e un mix di cera d’api sintetica, esteri di olio d’oliva e cera carnauba per una applicazione senza errori.

Mesauda, Bigandthick Lashes Mascara

In cerca di volume? Questo è il mascara perfetto. Con scovolo in elastomero asimmetrico, è stato studiato per raggiungere le ciglia corte, piccole e sottili donando volume e aprendole. Un prodotto perfetto per chi cerca un mascara a prova di allenamento grazie alla super tenuta.

Maybelline, Sky High Limited Edition

Un mascara allungante, pensato per le ciglia corte, che aggiunge anche volume: l'ideale per una lunghezza senza fine. Al suo interno si trovano estratto di bambù e fibre per ciglia lunghe e folte che non appesantisce. Lo scovolo esclusivo, che si piega permette di volumizzare ed estendere ogni singola ciglia dalla radice alla punta

KVD Beauty, Go Big Or Go Home

Un mascara a base di ingredienti di origine vegetale, che offre un volume estremo e una tenuta extra. Ideale per ciglia nerissime: no-transfer, no grumi, anche dopo più passate.

Korff Make Up Mascara Prodigious All In One

Per chi ama le texture morbide e cremose, ma allo stesso tempo non vuole rinunciare al volume per amplificare le ciglia. Promette una tenuta di 12h e, grazie all'applicare lievemente curvo in silicone, permette una distribuzione del prodotto ottimale e confortevole.

Deborah Milano, Mascara Like a Pro

Pensato per donare alle ciglia lunghezza estrema e volume drammatico, proprio come le estensioni applicate dai professionisti. Una formula lucida ed elastica, caratterizzata da una consistenza vinilica quasi effetto vernice, che avvolge le ciglia per tutto il giorno.

Max Factor, False Lash Effect XXL Mascara

Con una formula arricchita da arginina, pantenolo e vitamina E, questo mascara ricrea l'effetto ciglia finte. Una formula a prova di sbavature, che allo stesso tempo si elimina con estrema facilità. Un vero must have grazie anche allo scovolino con setole a forma di petalo per ciglia più estese, sia in volume che in lunghezza.

Lamel, Basic 5XL Volume Mascara

Con uno scovolino a setole lunghe pensato per coloraew accuratamente e uniformemente ogni pelo, raccogliendo anche i più piccoli. Non lascia grumi e non cade durante il giorno.

MÁDARA, COME CLOSER Infinite Lash Mascara

Grazie all'olio di ricino e ai preziosi peptidi che nutrono la pelle e le ciglia, rendendole più forti e in salute. Il colore nero intenso dona, inoltre, volume e pienezza alle ciglia.

Diego Dalla Palma, MyToyBoy Mascara

Questo mascara, il più grande in circolazione e difficile da confondere con altri grazie al suo packaging, assicura un'azione 4D: ultra volumizzante, allungante, favorisce la naturale crescita delle ciglia in soli 30 giorni e assicura una durata di 24 ore.

