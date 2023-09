Latte Makeup: Levante si ispira al trucco più virale del web ed è subito tendenza

S emplice, leggero e dall'effetto baciata da sole. Il Latte makeup di Levante è il trucco che conclude l'estate a apre l'autunno con stile, assolutamente da copiare.

Ci sono trend che non finiscono mai. Soprattutto quando si tratta di sfoggiare un beauty look che è davvero in grado di illuminare il volto in modo naturale e con un effetto da capogiro. Proprio come ha fatto Levante, sfoggiando una delle tendenze più amate dell’estate appena conclusa, il Latte Makeup.

Un trucco che non passa inosservato e che si ispira al colore del latte macchiato o, se si vuole, del cappuccino. Ma con un effetto super naturale e luminoso. Un makeup delicatissimo sulla pelle e dal finish fresco, leggero. E in grado di donare luce all’incarnato e all’intero look di chi lo sfoggia.

Come dire, con il Latte Makeup la nota e bravissima cantante Levante ha fatto davvero centro, sfoggiando un look assolutamente dall’aspetto naturale.

Un beauty look che evidenzia l’abbronzatura estiva ma senza ostentarla e che la riempie di una luce a dir poco magnetica. Ma come fare per replicare il Latte Makeup di Levante e assicurarsi un aspetto da urlo?

Un trucco leggero, che si esegue applicando un sottile strato di fondotinta liquido sulla pelle ben detersa e idratata. Optando per un prodotto non troppo coprente, dalla texture leggera e illuminante. In modo da uniformare il tono della cute e creare un effetto omogeneo impeccabile.

Una volta fatto, dovrete applicare uno strato di bronzer, preferendo un prodotto in polvere da distribuire unicamente nelle zone del viso che vengono maggiormente colorate dal sole. E sfumandolo bene, donando alla pelle un colorito naturale e senza contrasti.

Per ottenere un effetto al top, poi, è bene non applicare il bronzer sulle occhiaie e nemmeno sotto gli zigomi, per non accentuare la parte e sfoggiare un effetto “baciata da sole” impeccabile e un Latte Makeup assolutamente strepitoso.

Insomma, pochi passaggi ma da vere esperte, che vi aiuteranno a ottenere un trucco eccezionale proprio come quello di Levante, optando per un Latte Makeup in versione autunnale ma sempre da far girare la testa.