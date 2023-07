La Sirenetta ispira il makeup occhi dell’estate: è il momento dei Mermaid eyes

L’hanno già sfoggiato it girls come Gigi Hadid e Hailey Bieber ed è il makeup occhi che indosseremo fino alla fine dell’estate.

Sull’onda del successo del film La Sirenetta l’industria del beauty sta attingendo a piene mani dal #mermaidcore. Make-up cangianti ed effetto wet look sono il must indiscusso di questa stagione e chi siamo noi per non cavalcare questa meravigliosa tendenza perfetta per l’estate?

I Mermaid eyes sono un trucco che sta bene con ogni colore di occhi ed è piuttosto semplice da ricreare, l’importante è avere i prodotti giusti, ovvero un ombretto scintillante, iridescente e dal finish bagnato, una matita o eyeliner e ovviamente il mascara.

Idealmente i Mermaid eyes, proprio come ogni trucco ispirato al Mermaidcore, ha lo scopo di riprodurre i riflessi della luce e dell’acqua quando colpiscono le scaglie della coda di una sirena, rivelando meravigliosi effetti ottici che rendono difficile individuare un solo colore.

Più che altro si tratta di un’armonia di colori molto vicini da loro che appaiono diversi a seconda del punto di vista dal quale si osserva questo tipo di trucco occhi e di conseguenza anche sotto quale luce lo si percepisce.

Se dopo tutta questa premessa stai scalpitando per ricreare questo trucco da sirenetta, allora seguiamo le indicazioni della makeup artist Victoria Lyn, che lo spiega passo per passo in un video su TikTok.

Come fare il trucco da sirenetta

Inizia con una matita dalla mina morbida e traccia una linea dritta ma non troppo precisa che parte dalla coda dell’occhio. In seguito insisti un po’ sulla rima superiore interna per intensificare lo sguardo, entrando bene negli spazi infracigliari. Infine, con un pennellino ad angolo, inizia a sfumare: questo passaggio serve non solo a creare la coda, ma anche a creare una riga dall’effetto diffuso.

Ora puoi passare all’ombretto, preferibilmente liquido, che puoi prima stendere su tutta la palpebra con il suo applicatore e poi sfumi con il pennello da ombretto. Quando scegli l’ombretto è importante che sia non solo iridescente e cangiante, ma che abbia anche una certa trasparenza che servirà ad amplificare l’effetto bagnato.

Una volta terminato di stendere l’ombretto prendi un mascara con la punta di precisione e ricalca la riga che avevi disegnato come primo step. Completa con una buona dose di mascara e, se proprio non vuoi farti mancare nulla, anche un ciuffetto di ciglia finte nella parte finale dell’occhio.

Un altro modo interessante per ricreare il trucco occhi da sirenetta, è stendere un ombretto in polvere dal finish cangiante e poi rinforzare l’effetto nella metà interna della palpebra (dalla pupilla verso il naso, per intenderci) con un ombretto shimmer o glitterato, come ha fatto Patrick Ta su Camila Cabello e Gigi Hadid.

Ecco qui un po’ di mermaid eyes inspo per aiutarti a trovare quello che più fa per te.