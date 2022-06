P ensati per controllare la produzione di sebo e per lasciare un incarnato luminoso, ma non lucido. Ecco i migliori da avere nel proprio beauty case.

I migliori fondotinta per la pelle grassa sono una certezza per chi vuole un incarnato uniforme e, allo stesso tempo, cerca una formula che permetta di controllare la produzione di sebo ed evitare l'effetto lucido.

Che sia liquido, in polvere, compatto o in mousse, il giusto fondotinta per la pelle grassa è importantissimo per avere una base che resisterà tutto il giorno, anche nelle situazioni più complicate.

Qui troverai una selezione dei migliori fondotinta per pelle grassa che ti permetteranno di avere una base perfetta per poi costruire e realizzare il tuo make-up.

Tarte, Face Tape

Rare Beauty, Liquid Touch

Questo fondotinta, ispirato a uno dei correttori presenti sul mercato e amato dalle beauty addicted, è pensato per offrire una lunga tenuta e opacizzare l'incarnato. Questo fondotinta, però, non lascia uno spiacevole effetto polveroso, ma illumina la pelle lasciandola super naturale.

O/S, Turn Up The Base

I fondotinta in polvere compatta per la pelle grassa sono una soluzione poco conosciuta, ma molto utili per controllare il sebo durante il giorno. Questo fondo in polvere, utilizzabile anche per tamponare le zone più lucide, ha una formulazione che dona un finish morbido e matte che dura fino a 12 ore permettendo una copertura personalizzabile.

Nars, Natural Radiant Longwear Foundation

Questo fondotinta, che promette ben 16 ore di tenuta, promette un finish luminoso anche per le pelli più grasse. La sua formula, inoltre, è arricchita da estratti di lampone, mela e anguria, che levigano e migliorano l'aspetto della pelle.

Lancôme, Teint Idole Ultra Wear

Questo fondotinta, dotato di una tecnologia ad hoc, offre una texture fresca e coprente che lascia l'incarnato liscio e vellutato, senza bisogno di ritocchi durante la giornata. Questo prodotto, pensato appositamente per la pelle grassa, e infatti garantisce un effetto anti lucido senza però appesantire la pelle.

Fenty Beauty, Pro Filt'r Soft Matte Powder

Pensato sia come cipria, sia come fondotinta in polvere questo prodotto offre una copertura da naturale a completa con una finitura opaca e naturale: disponibile in ben 50 tonalità è uno dei prodotti più inclusivi sul mercato e permette di rendere unica qualsiasi viso con pelle grassa. Il prodotto perfetto per evitare di utilizzare i filtri social e mostrare al mondo la propria pelle.

Dolce & Gabbbana, Natural Matte Foundation

Pelle morbida come il velluto e dal finish opaco, ma estremamente elegante e luminoso. Questo fondotinta a lunga tenuta, non solo donerà una finitura perfetta anche alle pelli grasse, ma è anche no-transfer: caratteristica fondamentale per chi indossa il fondo 365 giorni l'anno. Il plus è dato dall'SPF 30 che protegge dai raggi UV senza, però, appesantire in alcun modo la formula colorata.

Dear Dahlia, Skin Paradise Sheer Silk

Un formula ariosa con polveri polveri minerali soft-focus che aderisce alla pelle, levigando attenuando l'aspetto delle imperfezioni per una finitura naturale e dall'effetto areografo. Arricchito con fiori di Dalia, protegge la pelle dall'invecchiamento donano un aspetto sano e setoso.

Clinique, Even Better Clinical Serum Foundation SPF20+

Con Vitamina C & UP302, Acido Salicilico, Acido Ialuronico questo siero-fondotinta è un vero must per chi vuole illuminare, idratare e levigare la pelle. Leggero, e con una copertura media, permette anche di proteggere la pelle dai raggi solari grazie all'SPF-

Catrice, Clean ID

Pensato per lasciare un finish matt sulla pelle, ma con un risultato super luminoso. Formulato al 100% con ingredienti naturali, permette di ottenere una carnagione sana e dall'aspetto super radioso.

