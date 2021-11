I correttori viso sono il prodotto beauty di cui tutte abbiamo bisogno: come si usano le palette colorate per eliminare le imperfezioni ed essere radiose

Il correttore viso è fra i cosmetici più amati e usati di sempre, ma sei sicura di saper usare (davvero) bene le palette colorate? La prima cosa che nessuno ti ha mai detto infatti è che non esiste un solo correttore, ma questo prodotto beauty ha diverse forme e colori. Scegliere la combinazione giusta ti permetterà di ottenere un incarnato uniforme e una base trucco impeccabile!

Perché hai bisogno del correttore (subito!)

Non è un caso se il correttore è un prodotto di bellezza molto apprezzato ed eternamente presente nelle borse di tantissime donne. Il suo compito? Prima di tutto dona un colore omogeneo e naturale alla pelle del viso, inoltre corregge le grandi e piccole imperfezioni, dalle occhiaie alle discromie, nascondendo brufoletti, macchie o capillari evidenti.

Attenzione però: guai a confonderlo con il fondotinta! Il correttore infatti possiede molti più pigmenti, si usa solo in zone specifiche e presenta una gamma di colori che permettono di eliminare eventuali difetti.

A ogni imperfezione il suo colore

Non esiste un solo correttore, ma, a seconda del colore scelto, possiamo nascondere e correggere alcune piccole imperfezioni. Dal verde al rosa sino al giallo, è importante scegliere la nuance giusta per non sbagliare e ottenere un risultato impeccabile! Dopo che avrai scoperto le varie tonalità sarà facile orientarti e usare la palette dei correttori per il tuo make up.

Il correttore verde contrasta i rossori di ogni genere. Ciò significa che dovrai applicarlo su brufoletti o capillari in evidenza per coprirli in modo efficace;

Il correttore viola è ottimo per le macchie che tendono al giallo che sono più frequenti nelle persone con una carnagione olivastra;

Il correttore lilla è l'ideale per contrastare macchie grigie che spesso possono comparire sulla pelle del viso a causa del fumo;

Il correttore rosa contrasta il pallore che spesso è il risultato di una esposizione a luci artificiali. Dona lucentezza e illumina l'incarnato.

Il correttore giallo è perfetto per coprire le occhiaie violacee che spesso compaiono dopo una nottata insonne;

Il correttore arancione contrasta alla perfezione le occhiaie bluastre.

Come usare la palette di correttori

Munirsi di una palette di correttori è la scelta giusta per chi vuole ottenere una base perfetta. D’altronde in un volto si possono trovare diverse imperfezioni – dai rossori alle occhiaie – e ognuna ha bisogno di una particolare tonalità per essere contrastata. Serve dunque una composizione mista di colori da usare per ogni evenienza. Esistono due tipologie di palette: quelle con colori misti, da tenere sempre in borsetta, e quelle con varie sfumature di un solo colore. Ad esempio le palette di correttore verde presentano 4 o 6 gradazioni diverse he vanno dal verde oliva all’azzurro.

Le palette migliori però sono quelle con i colori complementari per risolvere i problemi più diffusi.

La palette di correttori verde e azzurro elimina le imperfezioni rosse

La palette di correttori giallo e arancio elimina le imperfezioni viola o blu

La palette di correttori rosa e violetto elimina le imperfezioni gialle o grigie.

Solitamente i correttori sono a calde o cremosi. Come usarli? Per l’applicazione basterà un pennello sintetico. Raccogli una piccola quantità di prodotto e picchiettala sulla zona specifica, poi, usando il calore dei polpastrelli spalma il colore, sfumandolo.

Se il tuo problema è un brufoletto applica un po’ di correttore verde sull’area arrossata, poi coprilo con un correttore della stessa tonalità della tua pelle. In pochi minuti la tua base make up sarà pronta!

Per le occhiaie il procedimento è molto simile. Solitamente questo inestetismo può essere marrone, viola oppure blu, dunque il colore migliore per il correttore è il pesca, con sfumature che variano dal giallo all’arancione. Copri l’area interessata sotto l’occhio, in seguito uniforma tutto con un prodotto illuminante e procedi con il trucco.

I tipi di correttore: scegli il migliore per te

Come abbiamo già anticipato non esiste solamente un correttore, ma in commercio possiamo trovare questo prodotto in varie forme. Per selezionare quello migliore per le tue esigenze devi per prima cosa valutare la consistenza di questo cosmetico. Esistono infatti vari tipi di correttore:

Il correttore liquido ha una bassa concentrazione di pigmenti, è perfetto per la pelle grassa e in alcuni casi può sostituire il fondotinta;

Il correttore cremoso ha una coprenza maggiore perché è maggiormente ricco di pigmenti. Viene usato soprattutto per pelli secche;

Il correttore in polvere è l'ideale per coprire alcune zone specifiche come, per esempio, un brufoletto spuntato all'improvviso;

è l’ideale per coprire alcune zone specifiche come, per esempio, un brufoletto spuntato all’improvviso; Il correttore a cialde va applicato utilizzando un pennello sintetico, ha una composizione super concentrata ed è ottimo per le pelli miste.