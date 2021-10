Come eliminare i brufoli velocemente, trattamenti TOP per le imperfezioni

L a lotta ai brufoli non ha mai fine, ma oggi sono davvero tantissimi i prodotti per fermare le impurità con trattamenti localizzati ad hoc.

Conosci i trattamenti localizzati per i brufoli? Sono il modo migliore per eliminare i brufoli velocemente.

Ovviamente riuscire a eliminare l'acne o piccole impurità che, spesso, possono creare grande disagio, è un processo lungo e non sempre facile e, inoltre, colpisce qualsiasi età e non solo l'adolescenza.

Nonostante quel che si pensi, infatti, i brufoli colpiscono qualsiasi età e le motivazioni possono essere diversissime: pelle grassa, sbalzi ormonali, cause interne e non solo.

Come eliminare i brufoli velocemente

Sebbene eliminare le impurità sia un processo lungo e non sempre facile, ma oggi ci sono diversi trattamenti che permettono di eliminare i brufoli velocemente.

Merito dell'azione di diversi acidi che tra loro lavorano e agiscono creando formule che, oltre ad asciugare i brufoli, disinfettano ed eliminano i batteri che causano la formazione delle impurità. Allo stesso tempo, poi, altri componenti permettono di lenire la pelle cancellando così il prurito che spesso accomuna la causa dei brufoli.

I principali acidi utilizzati in questi trattamenti sono:

acido salicilico: dalle proprietà esfolianti, questo acido permette di combattere l'acne papulo-pustolosa di lieve entità;

acido glicolico : acido con funzione esfoliante che viene utilizzato sia per i trattamenti cosmetici professionali che casalinghi. Da usare con attenzione e con costanza per esfoliare la pelle nel modo giusto;

: acido con funzione esfoliante che viene utilizzato sia per i trattamenti cosmetici professionali che casalinghi. Da usare con attenzione e con costanza per esfoliare la pelle nel modo giusto; Bakuchiol: un ingrediente naturale usato sia come botox naturale, ma anche nei trattamenti dedicati alle impurità evitando la formazione di macchie sulla cute.

I trattamenti per combattere i brufoli

Qui abbiamo selezionato i migliori prodotti da provare per fermare finalmente i brufoli ed evitare di toccarli, schiacciarli causando antipatiche cicatrici spesso peggiori dell'impurità stessa.

SKIN FIRST Gel anti impurità

Tre acidi per un'azione sorprendente:

Acido Salicilico : comedolitico, esfoliante, antibatterico e sebo-regolatore;

: comedolitico, esfoliante, antibatterico e sebo-regolatore; Acido Piruvico : antibatterico ed esfoliante

: antibatterico ed esfoliante Acido Glicolico: esfoliante, schiarente e stimolante della sintesi di collagene.

Questo gel è un portento per far scomparire in breve tempo le impurità, prevedendo così anche la formazione di macchie e cicatrici dovute al brufolo. Si può applicare alla sera e, nel caso in cui non ci esponga al sole, anche 2/3 volte al giorno.

Lierac Sébologie

Ispirato alla tecnica del resurfacing purificante, trattamento esfoliante della pelle che prove il rinnovamento cellulare, questo concentrato riassorbe rapidamente i brufoli grazie a principi attivi ultra-performanti. Grazie alla presenza di gluconato di zinco astringente, acido salicilico cheratolitico, acido azelaico e polvere di calamina antisettica. Da usare alla sera sul viso pulito, basterà immergere un cotton fioc fino alla polvere per poi applicarlo nelle zone interessate (evitando ovviamente l'area oculare).

Eisenberg SOS Boutons

Un gel fresco da applicare picchiettando sulle imperfezioni per accelerante l'eliminazione e la guarigione. Una formula che associa le proprietà anti- batteriche dell’estratto di corteccia di Salice nero all’azione purificante e imunostimulante dell’estratto di Micro-Alga.

APRICOT Simple against pimple

Anche i patch sono utilissimi per eliminare i brufoli e come trattamento d'urto. Questi cerottini sono sottilissimi e arricchiti da sostanze idrocolloidi che asciugano i brufoli assicurandone una rapida guarigione. Da indossare anche di giorno senza essere visibili in alcun modo.

Gyada Anti-Spot Treatment

Uno dei componenti della linea Re-Purity Skin di Gyada Cosmetics pensata proprio per purificare la pelle. Un gel da applicare localmente sia sul singolo brufolo sia sulle zone del viso della pelle grassa, impura con tendenza a diventare acneica. Nella sua formula estratto marino fermentato, Acido Salicilico dalle proprietà cheratolitiche e purificanti e Acqua di Camomilla per lenire le zone più stressa e arrossate.

Avène Cleanance Comedomed

Un’emulsione che si applica velocemente e si assorbe ancora più in fretta, formulata come una vera e propria “terapia d’urto”. Al suo interno agiscono in simultanea l'acido glicolico, la retinaldeide e il comedoclastin™, fondamentale per contrastare l'evoluzione delle imperfezioni. Perfetto anche sotto il trucco.

Lavera Gel SOS Anti Imperfezioni

Con Menta biologica dalle antibatteriche per rinfrescare e schiarire; Zinco per lenire e Acido Salicilico per eliminare i brufoli. Questo prodotto sfrutta una formulazione green e bio per dire addio ai brufoli in men che non si dica.

Jowaè Gel SOS Anti Imperfezioni

Una prodotto vegano con il 99% di ingredienti di origine naturale è alla base di questo gel trasparente non appiccicoso che può essere applicato sia mattina che sera. All'interno Lumifenoli antiossidanti, Loto sacro, estratto di albero del tè e Bakuchiol. Un must per imperfezioni attenuate e pelle purificata.

Acnemy Lozione essiccante Dryzit

Una complesso pensato per i brufoli in stato avanzato a base di acido salicilico, l’ossido di zinco e niacinamide,. Un portento per seccare il brufolo in poco tempo ed eliminare l'infezione generata. Da agitare bene prima dell'uso in modo da miscelare la calamina contenuta all'interno e applicare solo localmente in modo da non irritare la pelle circostante.

Veralab Dot Eraser

La lotta alle impurità per l'Estetista Cinica non è una novità e quello gel ne è la dimostrazione. Inoltre al classico acido salicilico, qui puoi trovare il Bakuchiol, un meroterpene naturale derivato dai semi edibili della Psoralea che riduce la presenza dei microrganismi.