U na copertura stratificata e strategica, che nasconde anche le imperfezioni più vistose attraverso prodotti mirati e una tecnica di applicazione innovativa

Ci sono dei momenti della vita in cui la pelle sembra ribellarsi ed essere completamente fuori dal nostro controllo. Stress, prodotti sbagliati, ciclo mestruale e inquinamento, infatti, sono fattori che possono portare alla comparsa di imperfezioni, difficili non solo da trattare, ma anche da cancellare. Rossori e piccole crosticine, ma anche discromie e brufoletti sottopelle, che possono comparire sul mento, sulla fronte o sul naso, ma anche su aree meno soggette a un'eccessiva produzione di sebo come guance e lati della bocca. In attesa che la skincare faccia il suo effetto, la soluzione migliore è affidarsi a un make up scrupoloso, dall'effetto altamente coprente. Il miglior rimedio per nascondere i brufoli è il Sandwich Method, diventato virale sui social proprio perché consente di cancellare anche le imperfezioni più vistose.

Come nascondere i brufoli: cos'è il Sandwich Method

L'idea alla base della tecnica c'è l'idea di chiudere il correttore in diversi strati, proprio come se si stesse componendo un sandwich. I prodotti chiave, infatti, sono spray fissante e cipria, oltre - ovviamente - al correttore. In questo modo, l'effetto ottenuto non sarà solo altamente coprente, ma anche a lunga tenuta, adatto a mascherare anche le imperfezioni più difficili da coprire.

https://www.tiktok.com/@ericanic0le/video/7264219906672037163

Il Sandwich Method in 3 step

Nonostante l'effetto camouflage degno di un trucco da professionisti, il Sandwich Method permette di nascondere i brufoli con il correttore in soli 3 passaggi.

1. Vaporizzare lo spray fissante

Contrariamente a quanto imporrebbe la logica del make up, la prima cosa da fare è vaporizzare lo spray fissante. La pelle deve essere detersa e ben idratata e, ovviamente, le imperfezioni devono già essere state trattate con un prodotto mirato, lasciato assorbire per il tempo necessario. L'applicazione deve essere mirata, perciò, l'ideale è spruzzare il setting spray sul palmo della mano e, successivamente, tamponarlo leggermente con un dito, direttamente sulle imperfezioni da coprire.

2. La cipria trasparente

Il secondo step prevede di applicare una cipria trasparente direttamente sui brufoli, utilizzando un pennello piccolo e preciso. In questo modo, il rossore sarà attenuato ancor prima di stendere il correttore, creando anche l'illusione che non vi siano gonfiori.

https://www.tiktok.com/@ericanic0le/video/7218573981887057194

3. Nascondere i brufoli con il correttore

Una volta preparata la pelle, è il momento di stendere un correttore che possa fondersi con l'incarnato. Per ottenere un effetto naturale, è fondamentale applicare il prodotto tracciando i perimetro del brufolo. A questo punto, occorre lasciare "in posa" la copertura per almeno 5 minuti. A questo punto, con lo stesso pennello utilizzato per la cipria, occorre sfumare il correttore, con movimenti che portino il colore anche verso il centro dell'imperfezione. Per ultimare la copertura, infine, occorre utilizzare nuovamente la cipria e il setting spray per fissare il risultato.

Correttori 2024: i migliori e le novità 1/10 Terracotta Concealer di Guerlain associa lunga durata e luminosità grazie a una formula con il 95% di ingredienti di origine naturale e una tecnologia no-transfer. 2/10 Per coprire macchie scure e occhiaie, Bye Bye Dark Spots di It Cosmetics offre una coprenza media modulabile e contiene il 2% di niacinamide, acido ialuronico e caffeina per trattare la pelle e avvolgerla con una texture leggera e un finish naturale. 3/10 Dalla coprenza alta e con finish naturale, Super BB Concealer di Erborian unisce una texture concentrata simile a un siero e il 5% di niacinamide per ridurre occhiaie e imperfezioni garantendo una durata fino a 12 ore. 4/10 Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Serum Concealer di Lancômeè un correttore concentrato e all’avanguardia, che si avvale della presenza di attivi skincare e garantisce una copertura mediamente modulabile per minimizzare le imperfezioni, illuminare e scolpire il viso. 5/10 Ideale per idratare la zona perioculare, Magic Touch Concealer di Anastasia Beverly Hills regala un finish senza imperfezioni e confortevole, senza depositarsi nelle linee sottili. I pigmenti rivestiti di aminoacidi, inoltre, assicurano un’adesione immediata e una texture facile da sfumare. 6/10 Dalla texture cremosa e a lunga tenuta di Long Stay Concealer di Astra offre un’alta coprenza e un SPF 15. La formula, inoltre, si fonde con l’incarnato levigando la pelle, anche del contorno occhi. 7/10 Riformulati in chiave clean in accordo con Collistar Clean Research, Lift HD+ Correttore Liftante Levigante unisce estratto di Rosa Tea italiana, Tens-Activ® e Lift HD+ Complex per regalare un effetto liftante e rassodante al make up. 8/10 Il Correttore Bio in Stick di Deborah Milano è la soluzione ideale per coprire tutti i tipi di imperfezioni, borse e occhiaie, assicurando un risultato impeccabile con una sola applicazione grazie alla presenza di olio di melograno, antiossidante e rivitalizzante. 9/10 Per risvegliare uno sguardo stanco, Surrealiskin Awakening Concealer di Make Up By Mario offre una copertura media modulabile e una formulazione arricchita da caffeina per ridurre borse e occhiaie. 10/10 Fluido e idratante, All Hours Precise Angles Concealer di YSL si prende cura della pelle grazie alla combinazione tra gelsomino ed estratto di caffeina, mentre i pigmenti minerali 3D minimizzano le rughe sottili e cancellano le imperfezioni. PREV NEXT