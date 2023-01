Chiara Ferragni, iconica anche a Parigi con un raccolto effetto wet e lo sguardo magnetico

C hiara Ferragni è una visione nel suo spettacolare beauty look sfoggiato a Parigi per le sfilate couture: occhio magnetico e capello effetto wet tutto da imitare

Chiara Ferragni al photocall della Paris Fashion Week 2023.

Ispirarsi a Chiara Ferragni per il proprio beauty look è facile: è smettere di prendere spunto la parte davvero complicata. Specialmente se ami le tendenze. In occasione di alcune sfilate a Parigi per la Fashion Week, Chiara ha sfoggiato un beauty look da diva d’altri tempi. È davvero difficile resistere alla tentazione di imitarla!

Sguardo in primo piano e capello effetto bagnato catturano subito l’attenzione, in accompagnamento a degli orecchini che sono uno statement artistico d’alto livello. L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram una serie di foto scattate, tra le altre cose, in occasione della sfilata haute couture di Dior.

Nella sua semplicità, questo look cattura subito l’attenzione e richiama i bei vecchi tempi andati. Gli occhi sono messi in evidenza da un tratteggio di matita e eyeliner nero e leggermente sfumato, pensato per calamitare l’attenzione sul colore cristallino dei suoi occhi con un approccio bold e di grande impatto visivo. Anche le labbra vogliono la loro parte, ecco perché l’influencer ha scelto un colore effetto matte nelle sfumature del rosa o nude.

A far risplendere l’incarnato di Chiara Ferragni ci pensa il blush, generosamente spolverato sugli zigomi per creare un effetto pieno. Un dettaglio di stile che richiama il beauty look delle dive d’altri tempi.

C’è qualcosa di magnetico nella bellezza classica che Chiara Ferragni ha scelto di proporre per i suoi look alla Paris Fashion Week. E in realtà questo trucco è destinato a diventare un’autentica tendenza di quest’anno, tutta da copiare.

Se vuoi realizzare un raccolto effetto wet identico a quello di Chiara Ferragni, puoi optare per la lacca, la cera o lo spray lucidante per fissare il capello in uno chignon dietro la testa. L’influencer ha ridato lustro all’ondulato effetto bagnato – in contrapposizione con lo sleek look di moda negli ultimi anni – che richiama tantissimo la bellezza classica della prima televisione.

Da che parte si comincia? Come sempre, si parte da una base perfetta, con un fondotinta e un correttore pensati per minimizzare le imperfezioni o rendere uniforme l’incarnato. A questo punto si procede con il blush, da arricchire con una scia di illuminante. Due prodotti perfetti per conferire alle gote un look polposo e tutto da mordere! Si procede sistemando le sopracciglia. Vanno infoltite, senza però, esagerare aiutandosi con un pettine che le sappia domare.

La matita è la base di partenza del make-up occhi di Chiara Ferragni, la quale dovrà essere applicata nel rispetto della forma dell’occhio per andare a incoronare lo sguardo con una sfumatura leggera attorno alla linea bold e ben definita.

Completa il look con un rossetto nelle sfumature del rosa, nude o acceso, ideale per stemperare l’importanza dello sguardo. L’obiettivo di una bocca così è quello di creare un equilibrio visivo tra l’occhio – il protagonista assoluto – e il resto del viso. Il risultato, naturalmente, è armonioso e la fa brillare.