U no spoiler su Instagram della cantante rivela l'uscita del nuovo singolo e del nuovo look diventato già un trend: scopri il make up di Elodie per il video di Bagno a mezzanotte

Il beauty look di Elodie? Romantico, sensuale ed elegante. La cantante pop ha utilizzato il suo profilo social per annunciare il nuovo singolo intitolato Bagno a mezzanotte e lo fa pubblicando scatti inediti ed una piccola preview del video; la splendida cantante diventata anche icona di stile si mostra in black and white con un completo sexy ma elegante ma è proprio il make up ad attirare l’attenzione.

I colori usati per il make up al momento restano un mistero, possiamo solo immaginarli avendo immagini in bianco e nero. Quello che è certo è che la cantante lascia il segno, ancora una volta. La pelle del viso è luminosa, segno di un’ottima base per il trucco. I punti luce evidenziano l’arco di cupido e il naso. Un leggero contouring segna gli zigomi, valorizzando ancora di più i lineamenti di una delle voci pop più amate del momento.

Per quanto riguarda le labbra, viene scelto un rossetto opaco con piccoli tocchi luminosi applicati sull’arco di cupido e al centro del labbro inferiore. Grande attenzione invece per gli occhi. Ombretto nude opaco, leggero ma ciglia effetto drammatico in primo piano. Il mascara effetto volume viene passato più volte sulle ciglia superiori ma non vengono dimenticate nemmeno le ciglia inferiori che incorniciano lo sguardo. Tocco finale? Una riga di eyeliner sottile che enfatizza lo sguardo da gatta di Elodie. Il beauty look di Elodie è già pronto a dettare tendenza: base per il trucco luminosa, occhi in primo piano e tonalità nude. Lineamenti scolpiti grazie ad un contouring leggero ma studiato.

Come accennato non possiamo sapere i colori esatti utilizzati dalla cantante poiché il video è in black and white. Quello che è chiaro è che il suo sguardo è assolutamente magnetico. Ad incorniciare il volto ci pensano poi i capelli: lunghissimi e nerissimi abbinati alle sopracciglia lasciate naturali e non fissate con il make up. I capelli non vengono legati con particolari acconciature poiché in un altro piccolo spoiler regalato dalla cantante si vedono bagnati, rivelando poi una natura mossa estremamente seducente. Elodie ci ha abituato più volte a look di questo tipo: labbra nude, viso scolpito grazie al contouring e occhi in primo piano con eyeliner e mascara. Sicuramente questo make up la valorizza, provalo anche tu!