Abbiamo intervistato la nostra creator Abbia Maswi, vincitrice di Missione Beauty

L eggi la nostra intervista alla creator di The Wom Beauty Abbia Maswi, vincitrice del beauty talent show Missione Beauty, presentato da Clinique, Aveda e il gruppo di profumerie Naïma.

Talento, creatività, passione e amore per la bellezza in ogni sua forma: sono questi i valori che amiamo dei nostri creator. Siamo davvero felici oggi di raccontarti qualcosa di più di Abbia Maswi, digital content creator e make up artist, creator per The Wom Beauty e vincitrice del beauty talent show Missione Beauty, sostenuto da Clinique, Aveda e il gruppo di profumerie Naïma.

Le abbiamo chiesto di raccontarci qualcosa di più su di lei, sul suo amore per la bellezza e sul suo lavoro. Sei curiosə di conoscerla meglio? Leggi la nostra intervista!

Come è nata la tua passione per il mondo beauty?

Ho sempre avuto una passione per il disegno, mai veramente coltivato perché visto al di fuori come semplice hobby, ma nel 2015 ho deciso di prendere seriamente questo mio sogno nel cassetto e di aprire la mia pagina Instagram. La prima esperienza che mi ha davvero segnata è stata sicuramente lavorare come beauty blogger per il blog di Clio Makeup, esperienza che mi ha formato tanto ma soprattutto mi ha dato la spinta di iscrivermi ad una Accademia professionale per diventare una professionista nel settore, accademia conclusa con grandi sacrifici e soddisfazioni nel 2019. Dal 2019 ho iniziato concretamente a rendere la mia passione un lavoro, sia come truccatrice che come creator. La pandemia per me è stata fondamentale per farmi conoscere dai brand e sperimentare.

Quando hai capito che la bellezza sarebbe diventata il tuo lavoro?

Ho realizzato veramente che sarebbe potuto diventare il mio lavoro principale, quando sono stata chiamata a fare da assistente ad uno shooting per un noto brand di abbigliamento intimo. Per me era la prima volta e le emozioni che ho provato sono state indescrivibili.

Ci racconti qualche segreto o aneddoto del tuo lavoro di make up artist?

Da fuori il lavoro da makeup artist ancora oggi viene preso come un lavoro semplice, che non necessita di sacrifici. In realtà c’è una continua formazione, ma soprattutto c’è tanto sacrificio. Soprattutto nei periodi più caldi la sveglia suona sempre alle 4.30, e lavorando a stretto contatto con i clienti c’è sempre la massima attenzione prima di ogni lavoro. Io per esempio non esco mai la sera prima dei lavori perché controllo che sia sempre tutto disinfettato e che non manchi nulla nel kit! Non sarebbe il massimo dimenticare qualcosa che magari ti viene richiesto. Nei set non so per quale motivo se serve qualcosa chiedono sempre al truccatore, ago, filo, cerotti… quindi si viaggia sempre molto carichi!

Cosa ami di più del tuo lavoro come Creator?

Del lavoro come creator amo il fatto che mi abbia aiutato a tirar fuori la mia personalità. Io in realtà sono una persona molto riservata e fare contenuti digitali mi ha aiutato ad esprimere le mie emozioni tramite i vari contenuti, ma soprattutto a viverle con maggiore leggerezza.

Cosa significa per te la bellezza?

Per me la bellezza significa star bene con se stessi, imparare a volersi bene ed amarsi. Quando si prova amore per se stessi si ha una maggiore consapevolezza, si é raggianti, consapevoli e di conseguenza belli…