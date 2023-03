Coco Mademoiselle continua a parlare di libertà e autodeterminazione anche alla GenZ

L e parole di Coco Chanel sono più attuali che mai, attraverso una racconto olfattivo che parla di libertà, e la nuova testimonial ne è un esempio

Ci sono concetti che travalicano il tempo e restano attuali anche per le nuove generazioni. È il grande merito dei classici, come diceva Calvino. E la stessa cosa vale, ancor di più per le esperienze olfattive, per definizione caratterizzate dall'universalità di un sentire all'unisono, grazie alla capacità di suscitare emozioni comuni alle donne di ieri quanto di oggi.

Le parole e le creazioni di Gabrielle "Coco" Chanel sono state rivoluzionarie, anticipando le istanze delle donne che rimangono immutate ancora oggi: superamento degli stereotipi di genere, la voglia di autodeterminazione, di libertà, di indipendenza, di potersi esprimere senza costrizioni.

Ed è così che Coco Mademoiselle, ora, parla anche alla GenZ, puntando su una nuova splendida testimonial, la migliore espressione delle ventenni di oggi. Whitney Peak, il nuovo volto dell'iconica fragranza Chanel, è un'attrice canadese di origini ugandesi e ha 20 anni, l'avrai sicuramente vista nel reboot di Gossip Girl e in Hocus Pocus 2. Incarna alla perfezione la gioia di vivere, la curiosità e la voglia di fare nuove esperienze della giovane Gabrielle, così come delle giovani donne di oggi. Whitney è un volto già familiare per gli appassionati della maison: lo scorso anno infatti è stata testimonial della borsa Chanel 22. Ed è perfetta per incarnare la ragazza non convenzionale a cui si ispira Coco Mademoiselle.

Voglio essere libera di esplorare, di correre e di fare esperienza delle stesse cose che fa qualsiasi altro individuo. Whitney Peak