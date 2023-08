4 indirizzi beauty da non perdere se sei in vacanza a Parigi

P arigi è la città della bellezza per eccellenza e culla della profumeria artistica. Ti portiamo alla scoperta di 4 profumerie di nicchia che vale la pena visitare

Molti concorderanno sul fatto che Parigi sia la capitale della bellezza, il luogo in cui possiamo trovare le catene di profumerie più famose (da Sephora a Marionnaud), le sedi delle grandi maison (dalla moda alla grande tradizione profumiera come Guerlain e Serge Lutens), le famosissime parafarmacie in cui poter fare grandi affari per quanto riguarda i marchi di skincare da farmacia e, non da ultime, le piccole boutique storiche in cui è nata la profumeria di nicchia, come ad esempio Diptyque.

Insomma, per le strade di Parigi, tra il Marais e Saint-Germain-des-Prés, tra la Rive Gauche e la Rive Droite, si respira bellezza a ogni angolo. Se hai in programma di andare in vacanza a Parigi ti suggeriamo 4 indirizzi beauty tutti da scoprire, se ami la profumeria di nicchia e hai voglia di esplorare nuovi orizzonti sensoriali.

Etat Libre d'Orange

Due boutique parigine, una su ciascun lato della Senna. Si tratta di uno dei marchi più originali e interessanti nel panorama della profumeria artistica, dove a guidare le creazioni è l'idea visionaria del fondatore Etienne de Swardt, perché qui si parte prima dal nome della fragranza per arrivare al profumo. Un approccio decisamente concettuale che corre libero dalle costrizioni dei trend di mercato per lasciare spazio all'originalità e a creazioni davvero inedite, difficili da ritrovare altrove.

Cosa ti consigliamo di annusare di questo marchio? Jasmin et cigarette, Putain des palaces, Clean Suede, The afternoon of a fawn, Experimentum crucis.

Cherigan

Una casa storica che ha fatto la storia della profumeria, fondata nel 1929, ritorna alla luce grazie a Luc Gabriel, già proprietario di The Different Company. In boutique (nel cuore del Marais, accanto a Rue de Rivoli) potrai ammirare anche una collezione di profumi storici e foto d'archivio. Alla fine degli anni '20 Parigi era un cuore pulsante di creatività e libertà di espressione: una tradizione il cui spirito si può ritrovare nella nuova collezione di fragranze da cui si evince il grande rispetto e la cura nei confronti della storia della profumeria.

Cosa ti consigliamo di annusare di questo marchio? The purple bar, Lovers in pink, Or des iles, Iris Coffee e Fleurs de tabac (incrociando le dita che arrivi presto anche in Italia).

Nicolaï Parfumeur-Creator

La storia di Patricia de Nicolaï è una delle più affascinanti della profumeria, un grande esempio di empowerment femminile. Patricia ha incontrato diverse difficoltà per farsi strada nel mondo della profumeria, un mondo in quegli a forte trazione maschile, pur facendo parte della famiglia Guerlain. Nonostante ciò, la sua tenacia e la sua idea di profumeria di qualità hanno portato i loro frutti, portandola a creare tra le più belle fragranze della profumeria artistica. Nella boutique parigina (in rue de Richelieu vicino al Louvre) abbiamo avuto l'opportunità di visitare il suo laboratorio (che si trova proprio al piano interrato del negozio) e di incontrarla, potendo apprezzare tutta la maestria del suo processo compositivo.

Cosa ti consigliamo di annusare di questo marchio? New York intense, Vanille tonka, Sacrebleu intense, Cuir cuba intense, Caravansérail intense.

Paoma

Concludiamo la nostra passeggiata di bellezza parigina con una visita in boutique da Paoma, un marchio di cosmetici luxury, biologici, naturali e vegan friendly, che puntano tutto su rituali di bellezza altamente sensoriali focalizzati su gestuelle specifiche. I prodotti vengono infatti accompagnati da semplici tutorial di applicazione e auto-massaggio per rendere l'esperienza ancora più completa e piacevole e valorizzare al meglio l'applicazione dei principi attivi. Nella Maison de beauté situata nel cuore di Saint Germain des Près, ti consigliamo di provare uno dei trattamenti viso o corpo, per una pausa di relax e benessere che ti rigenererà a fondo, oltre a regalarti una pelle meravigliosa dal glow pazzesco.

Cosa ti consigliamo di provare di questo marchio? Soin régénérant lèvres, Baume parfait, Elixir contour des yeux, Sérum solaire SPF30, Crème de massage visage.