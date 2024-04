La storia e il beauty look di Elèna Hazinah ci insegnano ad accettare noi stesse

L a storia di Elèna Hazinah è densa di riscatto e ci dimostra che l'accettazione è la chiave per amare sé stessi: ecco il suo video ritratto (e tutte le dritte per replicare il suo make up)

Il rapporto con gli altri non è sempre facile, soprattutto se ci fanno sentire diversi, sbagliati e non accolti per via delle nostre origini, della religione o del nostro aspetto fisico. Tutte ci siamo sentite poco apprezzate almeno una volta, e quella di Elèna Hazinah è una storia di riscatto e riscoperta dell'amore per sé stessa.

La sua storia è costellata di battaglie contro il bullismo e chi la insultava, prima per le sue origini iraniane e poi per il suo aspetto fisico. Ma lei è stata più forte di tutto, non si è lasciata abbattere e ne ha tratto una grande lezione. Dobbiamo sempre essere orgogliose di ciò che siamo. E questo makeup naturale ma bold che abbiamo realizzato con Elena, celebra proprio l'amore che dobbiamo sempre provare (o ritrovare) per noi stesse.

Dall'incarnato nude e leggero, che minimizza le imperfezioni e sublima i tratti, al trucco degli occhi, che illumina e allarga lo sguardo, sino al tocco finale. Labbra in primo piano con un look nude e glossy, disegnate dalla matita.

Per realizzare il look di Elena e valorizzare anche tu la tua luce e la tua bellezza interiore, inizia con un fondotinta leggerissimo, ton sur ton con il tuo incarnato. Evidenzia gli zigomi con una terra o fard rosato, e aggiungi un tocco di illuminante proprio sopra lo zigomo con un pennello tondo. Per brillare sia dentro che fuori!

Il makeup della zona occhi è super natural: evidenzia lo sguardo con un ombretto in tonalità naturale sulla palpebra e mascara nero sulle ciglia. Il tocco in più? fissa le sopracciglia con un gel trasparente, per un look ancora più bold.

La bocca è il vero il pezzo forte di questo makeup: evidenzia la forma naturale dell'arco di cupido e del contorno delle labbra con una matita del medesimo colore, che sia più terracotta o più rosata, non discostarti troppo dal tuo tono naturale. Poi applica un velo di gloss sulle labbra e voilà, pronta a risplendere!

Questo makeup è perfetto dal giorno alla sera, e bastano pochissimi ritocchi per farlo durare tutta la giornata. Semplice ma facendosi notare, è pensato per mettere in luce i nostri punti di forza, senza dimenticare chi siamo e valorizzando la nostra bellezza naturale. Inoltre, ci ricorda che la diversità è un valore oltre che un'opportunità di arricchimento personale: le altre culture hanno moltissimo da condividere e insegnarci e dobbiamo sempre ricordarci di accogliere il nuovo (e il diverso) con mente e cuore aperto!

Credits

Talent: Elèna Hazinah

Creative producer e editor: Francesca Merlo

Regia e videomaking: Maurizio Poletti