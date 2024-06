Bellezza senza filtri: a ritmo di danza, con Megan Ria

I nsieme a Megan Ria abbiamo compiuto un viaggio, o forse dovremmo dire abbiamo fatto un ballo, nella bellezza di essere se stessi abbracciando tutte le proprie sfaccettature. Lati di noi, certo, di cui siamo in continua scoperta e che possiamo esprimere (anche) attraverso il potere trasformativo della bellezza.

La coreografia composta dalle parole pronunciate da Megan Ria inizia con una domanda tanto semplice quanto profonda: “Chi è Megan?”. Ciò che Megan ci dice è, innanzitutto, che crede in un equilibrio tra la parte maschile e quella femminile presenti in ciascuno e che ama trasformarsi e scoprire, lei come forse anche tu, nuove sfaccettature di sé. Come? Attraverso make-up e stili diversi.

In un mondo senza etichette e giudizi ciascuna scelta di bellezza è un’opportunità per essere liberi di brillare. La danza permette a Megan di unire corpo e anima in ogni movimento e ogni make-up (proprio così, amanti del trucco!) è per lei un’espressione di sé stessa. Puoi anche tu provare la stessa sensazione seguendo l’invito di Megan a esprimere ogni parte nascosta di te con il potere trasformativo della bellezza.

Quasi dimenticavamo: qual è la risposta al quesito iniziale, ovvero: “Chi è Megan?”. Ce lo dice lei stessa: “Io sono quella che decido di essere ogni giorno”.

Scopri nella gallery i dettagli dei quattro diversi make up che rappresentano gli stili di Megan.

Credits

Talent: Megan Ria

Creative direction: Francesca Merlo

Regia e videomaking: Maurizio Poletti

Make-up: Felipe Cardona

Stylist: Corinne Zoccali