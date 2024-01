Milano Men’s Fashion Week: le tendenze beauty dalla moda uomo per il prossimo autunno-inverno

D a Milano Moda Uomo le prossime tendenze beauty per lui ma anche per lei, all'insegna del sentirsi bene nella propria pelle e del valorizzarsi

Da sempre i backstage della Milan Men's Fashion Week sono i miei preferiti: caratterizzati da un clima molto più rilassato rispetto alla settimana della moda dedicata al womensear - decisamente, anche comprensibilmente, più frenetica e dai ritmi serrati -, i backstage della moda uomo ci permettono di avere un assaggio e un'anticipazione di quelle che saranno le tendenze beauty per la prossima stagione.

Il mondo della moda ormai da qualche anno attinge a piene mani dalle tendenze street, prima rivolgendosi al mondo delle subculture, oggi basta scrollare Tik Tok con uno sguardo ciritico e attento, ma la beauty industry che ruota attorno ai fashion show non rinuncia a fornire una direzione, un orizzonte verso cui guardare, correggendo anche il tiro laddove necessario rispetto a derive e storture che a volte i social suggeriscono. Un esempio? Dove la pressione sociale del social più amato dai giovanissimi spinge a una pericolosa omologazione del concetto di bellezza (con un conseguente abuso di interventi estetici esagerati e non necessari), dalle sfilate arriva sempre il messaggio che è più importante mostrare chi siamo e valorizzare la nostra unicità.

Il backstage beauty di Dhruv Kapoor

Per questa sfilata co-ed sono stati ideati due make up dal key artist Michele Magnani, Global Senior Artist M·A·C Cosmetics. Sulle ragazze occhi gioiello, per un tocco sartoriale che omaggia la collezione e la vision del designer, un velo argentato che illumina lo sguardo, accompagnato da spiky lashes ad altissimo impatto. Sui ragazzi un blush rosso super sfumato ricrea il rossore della pelle sana di chi passa del tempo all'aria aperta, dalle vibe che ci ricordano le squadre sportive dei college inglesi. Protagonista assoluta, ci rivela Magani, è la pelle: la skincare rivestirà un ruolo sempre più importante nel beauty look, dove il make up avrà sempre più la funzione di mettere in risalto un incarnato curato. La skinification è la keyoword delle prossime tendenze beauty.

Sfoglia la gallery per scoprire il foto-racconto dal backstage!

