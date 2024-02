Cosmoprof 2024: tutte le novità della nuova edizione

L 'appuntamento è dal 21 al 24 marzo al quartiere fieristico di Bologna

Cosmoprof Worldwide Bologna quest'anno festeggia la sua 55ª edizione, registrando una partecipazione record con oltre 3.000 aziende da 67 paesi, segnando un incremento del 4% rispetto all'anno precedente. L'evento vede una predominanza europea fra gli espositori (58%), con una notevole presenza internazionale (42%). Quest'anno, il 35% degli espositori partecipa per la prima volta, evidenziando l'attrattiva globale di Cosmoprof con 30 padiglioni nazionali da tutto il mondo, inclusi nuovi ingressi come Estonia, Norvegia, Pacific Islands, Palestina e Singapore.

La manifestazione gode del sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE - Agenzia per la promozione all'estero, che facilitano la partecipazione di oltre 90 delegazioni internazionali. L'edizione 2024 introduce un nuovo format che prevede l'apertura simultanea di tutti i padiglioni, migliorando l'interazione tra i canali distributivi. Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics saranno aperti per tre giorni, mentre i padiglioni di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon resteranno aperti per quattro giorni.

Cosmopack, il cuore dell'innovazione e della supply chain, vedrà la partecipazione di oltre 550 aziende da 36 Paesi, espandendosi nel padiglione 28 per un'offerta più ampia. La zona sottolinea l'importanza della sostenibilità e delle nuove soluzioni a basso impatto ambientale. Cosmo Perfumery & Cosmetics accoglierà 1.290 aziende per esplorare le ultime tendenze e innovazioni, compresa la Beauty Tech Area con soluzioni AI e realtà virtuale. Il canale professionale di Cosmo Hair, Nail & Beauty Salon offrirà eventi e formazioni fino al 24 marzo, evidenziando l'importanza del networking e dell'innovazione nel settore. Questa edizione sottolinea l'impegno verso l'evoluzione e la sostenibilità nell'industria beauty.

Cosmoprof Worldwide Bologna, consolidato punto di riferimento globale nel settore beauty, si conferma catalizzatore di innovazione e sviluppo, come evidenziato da Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere. L'industria cosmetica, con un fatturato globale in continua crescita, vede Cosmoprof come piattaforma essenziale per aziende e operatori. L'evento si caratterizza anche per la sua capacità di promuovere investimenti, innovazione e business-matching, sostenendo la competitività del Made in Italy nel settore beauty.