Beauty news novembre 2023: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

S copri le iniziative da segnare in agenda dal mondo della bellezza

Per moltə novembre è soltanto un mese di transizione e ben poco eccitante, ma non per il mondo del beauty: tra iniziative di social responsability, nuove aperture e nuovi approcci al black friday, l'attesa del Natale si fa ancora più interessante per ogni appassionatə di bellezza!

Dove e "Il Costo della Bellezza"

Dove ha lanciato la campagna di sensibilizzazione "Il Costo della Bellezza" a Palazzo Ripetta a Roma, in collaborazione con Cittadinanzattiva, un'organizzazione che promuove l'attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, e Social Warning - Movimento Etico Digitale, un'organizzazione no-profit nata nel 2018 per sensibilizzare sulle potenzialità e rischi del web. La campagna si concentra su una problematica che coinvolge principalmente i giovani in età scolastica: l'impatto negativo del mondo virtuale e dei social media sulla loro autostima e benessere mentale e fisico. I ragazzi sono spesso esposti a messaggi dannosi che promuovono modelli di bellezza irrealistici. Questo problema ha un "costo" che si riflette sulla società civile e sul futuro delle nuove generazioni. Per affrontare questa sfida, i tre partner hanno avviato un progetto di sensibilizzazione pubblica. L'obiettivo è introdurre nelle scuole un percorso formativo sull'uso consapevole dei social media, rendendo così le piattaforme social un ambiente più sicuro per i giovani. Per sostenere questa iniziativa, è stata lanciata una petizione online su Change.org, aperta a tutti.

L'impegno di Avon per il 25 novembre

Una ricerca internazionale condotta da Avon ha rivelato che una donna su cinque (20%) afferma che il partner ha controllato come e quanto utilizza il trucco, mentre circa una su sei (15%) ha utilizzato il trucco per nascondere una ferita inflitta dal partner. Quest'anno il brand promuove l'iniziativa sociale #LaMiaLuceConta per consentire a ogni donna di sentirsi al sicuro sia di notte che di giorno, fornendo un nuovo portachiavi-torcia. Inoltre, in collaborazione con NO MORE, Avon ha lanciato un innovativo video chiamato "Reverse Makeup Tutorial" che evidenzia come il trucco possa essere spesso utilizzato come un deterrente per gli uomini nell'accusare una donna o giustificare la violenza contro di loro.

The Ordinary e "Slowvember"

DECIEM ha annunciato il lancio del suo "Month-Long Discount" a livello globale per promuovere un approccio agli acquisti intenzionale, lento e consapevole. In un momento in cui i consumi sembrano non voler diminuire, DECIEM ritiene che sia fondamentale incoraggiare una maggiore consapevolezza nei consumatori. Questo è il quinto anno consecutivo in cui DECIEM lancia la sua campagna per il mese di novembre, chiamata "Slowvember", che offre sconti per incoraggiare i consumatori a fare acquisti in modo più ponderato durante il periodo frenetico degli sconti, noto come Black Friday. La campagna sfida il tradizionale modello del Black Friday e promuove l'idea di rallentare nei propri acquisti.

Rituals arriva in Annex La Rinascente

Rituals apre il suo primo pop-up store presso Annex la Rinascente a Milano Duomo, un punto di riferimento per le nuove tendenze beauty. In questa occasione, verrà presentata in esclusiva la "Amsterdam collection," creata per celebrare la partnership con il famoso Rijksmuseum di Amsterdam, la città natale del marchio. La "Amsterdam collection" presenta una fragranza che omaggia il legame storico tra Oriente e Occidente, combinando il profumo dei tulipani olandesi con quello degli yuzu giapponesi. All'interno del corner del pop-up store saranno disponibili anche le iconiche Classic Collections di Rituals, i cofanetti regalo e il Calendario dell'Avvento.

Astra e i beauty look di X Factor

La partnership tra Astra e X Factor, che giunge alla sua terza edizione, celebra valori importanti condivisi tra il marchio e il programma televisivo, come la diversità e l'inclusività. Astra si impegna a essere accessibile a tutti, superando ogni tipo di barriera e genere, promuovendo l'accettazione di differenze estetiche, culturali e sociali. Durante i Live Show di X Factor 2023, Astra supporta i concorrenti e il corpo di ballo con un team di professionisti guidati da Daniele Batella, Global Senior Make-Up Artist. Il team collabora con i concorrenti e la direzione creativa per creare look che valorizzino le performance dei concorrenti, contribuendo a renderle ancora più memorabili sul palco.

Il tram natalizio di Bottega Verde

Hai tempo fino al 15 novembre per salire a bordo del tram di Natale Bottega Verde, con partenza da via Cesare Cantù 2, vicino a M1-M3 Duomo, a Milano. Questo tram offre un'esperienza unica, portando i passeggeri in un affascinante viaggio attraverso i luoghi più suggestivi del centro città, immersi nell'atmosfera natalizia e circondati da #100 modiPerDireBuonNatale. Durante il viaggio, sarà possibile scoprire una vasta gamma di idee regalo cosmetiche adatte a tutte le tasche e esigenze. Inoltre, una selezione di questi prodotti sarà disponibile per l'acquisto speciale direttamente sul tram.

Ora puoi trovare e.l.f. nelle profumerie Douglas

e.l.f. Cosmetics e SKIN stanno espandendo la loro presenza in Italia, e ora hai l'opportunità di trovare i loro prodotti in esclusiva presso le Profumerie Douglas. Il brand è rinomato per i suoi prodotti accessibili e virali all'interno della beauty community e per le sue campagne pubblicitarie, tra cui quella durante il Super Bowl, che ha visto la partecipazione di Jennifer Coolidge. Inoltre, la loro collaborazione speciale con il talentuoso rapper iLL Wayno, che ha dato vita alla canzone "eyes.lips.face," ha avuto 10 miliardi di visualizzazioni su TikTok e 25 milioni di trasmissioni su Spotify.

Un nuovo monomarca di Yves Rocher

Yves Rocher ha annunciato l'apertura di un nuovo negozio monomarca nel centro commerciale "Merlata Bloom" a Milano. Questo punto vendita di 37mq è stato progettato con 10 metri lineari di esposizione per mettere in evidenza tutta la gamma di prodotti. L'allestimento segue il nuovo concetto di Botanical Beauty® di Atelier Lab, per creare un ambiente che riflette i valori del marchio e promuove l'esperienza della Cosmétique Végétale®. L'apertura è prevista per il 15 novembre.

Elodie è la nuova ambassador di L'Oréal Paris

L'Oréal Paris annuncia l'ingresso di Elodie nella sua famiglia di Ambasciatrici. Elodie, oltre a essere una talentuosa interprete è un punto di riferimento per le nuove generazioni, ispirando le giovani donne a essere sempre se stesse, prendere posizione per perseguire i propri obiettivi e valorizzare la propria unicità senza paura del giudizio altrui. Tutti valori cari da sempre al brand francese che il concetto di essere "Femminile&Femminista" come un valore fondamentale.

La Green Week di Acqua dell'Elba

Dal 20 al 26 novembre si terrà la quarta edizione della Green Week, un evento organizzato da Acqua dell'Elba e dalla Fondazione Acqua dell'Elba. La Green Week promuove una visione di sostenibilità tripla, comprendendo aspetti ambientali, economici e sociali. In contrasto con la tendenza di offerte e sconti legati al Black Friday, Acqua dell'Elba ha scelto di non aderire a questa pratica. Al contrario, l'azienda offre la Green Box ai clienti che effettuano acquisti di prodotti Acqua dell'Elba per almeno 104 euro: l'intero ricavato dei 2.800 kit messi a disposizione per questa iniziativa sarà devoluto alla Fondazione per sostenere le sue attività dedicate all'Isola d'Elba.

Il metaverso arriva nel mondo dei profumi con Agarthi

Barbara Loddo, la mente dietro Aquacosmetics e il direttore creativo di Agarthi Scent Core, introduce la prima collezione di profumi di nicchia ispirata al concetto di metaverso. Questa linea prende il nome di "Agarthi," un termine che trae ispirazione dalla letteratura e dalla mitologia, raffigurando un regno leggendario situato nel profondo del cuore della Terra. L'idea alla base di Agarthi Scent Core ha preso vita attraverso il processo creativo di un gruppo eclettico di professionisti che vantano anni di esperienza nei settori del marketing, del design e della profumeria.

Cosnova e l'impegno per l'ambiente

cosnova Italia, nell'ambito della sua strategia di responsabilità sociale d'impresa (CSR), è impegnata a livello locale nel supporto di progetti di sostenibilità, protezione dell'ambiente e sostegno al territorio. Uno dei progetti è "ADOPT A GREEN AREA," realizzato in collaborazione con il Comune di Milano. Il brand è attivamente coinvolto nella riqualificazione di un'area verde, questo progetto prevede il miglioramento dell'area e degli arredi esistenti, la piantumazione di piante perenni e fiori per insetti impollinatori. Un altro progetto significativo è la collaborazione con Legambiente per l'attività "PARK LITTER ACTIVITY," volta a combattere il littering, ovvero l'abbandono di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici.

Guerlain e la nuova edizione di Women for Bees

Tre anni dopo l'avvio del programma "Women for Bees," promosso dall'UNESCO e Guerlain, il progetto di apicoltura si è espanso nella Riserva della Biosfera del Paesaggio Gishwati-Mukura in Ruanda. Un gruppo di 33 donne ruandesi, provenienti da tre cooperative apistiche locali, ha completato con successo il programma di formazione. Questo percorso non solo rappresenta un passo verso l'autonomia finanziaria e l'emancipazione per loro, ma permette anche un notevole miglioramento della loro qualità di vita e il supporto alle proprie famiglie. L'artista ruandese Tracy Keza, attraverso il suo lavoro fotografico, ha documentato con passione l'impegno delle 33 apicoltrici nel preservare le api native del Ruanda, narrando così la preziosa relazione tra l'umanità e il pianeta.