Beauty news gennaio 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

S copri le notizie più interessanti dal mondo della bellezza per l'inizio del 2024

Un inizio anno piacevolmente slow per noi addetti ai lavori, ma con promesse di grandi novità che vedremo nel corso del 2024. Intanto dalla industry arrivano notizie di impegno civile, nuovi nomi protagonisti e anniversari importanti.

Gli anniversari di Guerlain

Nel 2024, Guerlain festeggia due importanti anniversari con un'edizione speciale: il 110° anniversario dell'apertura della sua storica boutique sulla Avenue des Champs-Élysées a Parigi e l'anniversario della creazione del suo iconico Le Flacon Tortue. Quest'anno, il flacone iconico si veste in una nuova veste, assumendo il caratteristico colore "rosso Baccarat". Questa tonalità unica è stata ottenuta grazie all'abilità di un vetraio alchimista che ha scoperto come trasformare il cristallo trasparente in rosso brillante infondendolo con oro 24 carati e riscaldandolo successivamente. Questo processo trasforma il materiale in modo sorprendente, conferendo al flacone una colorazione rossa intensa e straordinaria.

Avon per il "World Cancer Day"

In occasione del "World Cancer Day" che ricorre il 4 febbraio, Avon sostiene attivamente la prevenzione e la lotta contro il tumore al seno mediante iniziative di raccolta fondi. Questo viene realizzato attraverso la vendita di prodotti della Solidarietà, una linea specifica di articoli i cui ricavi sono parzialmente devoluti in beneficenza. I fondi raccolti vengono destinati a supportare associazioni benefiche, sia a livello locale che nazionale, che operano nel campo della lotta contro il tumore al seno.

Nuova Global Make-up Artist per Armani

Armani Beauty ha annunciato che Hiromi Ueda è la nuova Global Make-up Artist del marchio. Originaria del Giappone e ora residente a Londra, Ueda è una make-up artist di fama mondiale, nota per la sua maestria nell'arte del colore. Ha già collaborato con Giorgio Armani come guest make-up artist in varie sfilate e campagne di Armani/Privé, Giorgio Armani ed Emporio Armani. Giorgio Armani ha espresso grande ammirazione per il talento di Hiromi Ueda, sottolineando la sua capacità di equilibrio, misura e grazia, che si riflettono in un'espressione potente e raffinata nell'uso del colore. Ha inoltre ringraziato Linda Cantello per i suoi anni di collaborazione e la sua visione artistica.

Bottega Verde e la Pubblicità Progresso "LEI È"

Bottega Verde, un'azienda caratterizzata da una forza lavoro femminile che supera il 90%, ha deciso di sostenere la campagna sociale "LEI È", patrocinata dalla Fondazione Pubblicità Progresso. La campagna è stata realizzata pro bono dall'Agenzia di pubblicità Hub09 e presenta 12 soggetti diversi, con messaggi incentrati sulla libertà di scelta e sull'autodeterminazione femminile. Bottega Verde contribuirà finanziariamente ai promotori della campagna, tra cui l'associazione Lofficina, Senonoraquando?Torino, Break the Silence Italia e TOXD Torino Città per le Donne. L'obiettivo di "LEI È" è di sensibilizzare le donne, portando all'attenzione messaggi significativi sui diritti acquisiti e sanciti dalla Costituzione.

Nuova nomina per Augustinus Bader

Charles Rosier, Co-fondatore e CEO di Augustinus Bader, ha annunciato la nomina di Jérôme Pulis come nuovo Head of Global Brand Marketing and Communications per il marchio. Nel suo ruolo, Jérôme coordinerà sia i team interni di comunicazione sia le agenzie internazionali, con l'obiettivo di rafforzare e consolidare il posizionamento di Augustinus Bader nel mercato beauty e skincare, particolarmente in quello science based.

Sephora partner del Festival di Sanremo

Sephora si conferma make-up partner ufficiale della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Nel corso dell'evento, Sephora metterà in mostra i suoi brand partner esclusivi come Sephora Collection, Fenty Beauty by Rihanna, Rabanne e Rare Beauty by Selena Gomez, creando look unici per artisti e ospiti dietro le quinte del Teatro Ariston. Inoltre, Sephora parteciperà al progetto “Tra Palco e Città” di Rai Pubblicità, allestendo un Beauty bar presso il Forte Santa Tecla. Qui, make-up artist del brand realizzeranno look esclusivi per i visitatori della mostra sulla storia della televisione. Per coinvolgere ancor più la sua community, Sephora offre ai possessori delle sue carte fedeltà e ai nuovi iscritti al programma di fedeltà la possibilità di partecipare al concorso “Vinci una serata al Festival di Sanremo”. Infine, la Sephora Suite presso l'hotel Royal sarà il luogo dove artisti, talent e influencer potranno vivere esperienze beauty personalizzate grazie all'expertise dei beauty expert del brand.

A Roma ha aperto un nuovo hub immersivo punto di incontro tra arte, cultura e conoscenza

Il Salone delle Colonne si reinventa diventando la più grande sala immersiva in Italia. Questo spazio offre un'esperienza multisensoriale unica, combinando suoni, immagini e profumi, grazie alla collaborazione con marchi di spicco come Epson e Bose. Il Salone delle Colonne, oltre a mostre ed esposizioni, offrirà la scuola di alta formazione per le arti visive, Kosmos, e servirà anche per eventi aziendali come presentazioni di prodotti e meeting. Giuliano Gasparotti e Patrizio Chiarappa di Kosmos hanno evidenziato l'importanza di questo spazio come punto di incontro tra arte, cultura, conoscenza e impresa, sottolineando la riapertura del Salone, chiuso dal 2016, ora dotato di tecnologie avanzate. Antonio Ciaramella, direttore didattico di Kosmos formazione, sottolinea l'importanza di bellezza e innovazione nel progetto accademico, che prevede percorsi di studio avanzati nelle discipline audiovisive con artisti di fama internazionale.