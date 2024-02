Beauty news febbraio 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

U n beauty month all'insegna delle novità, nuove aperture di pop up store, nuovi servizi beauty tailor made, Sanremo e San Valentino

Labello parteciperà al Festival di Sanremo con il suo "Labello Studios", seguendo il successo ottenuto a Milano. Questo spazio pop-up, situato in piazza Muccioli vicino al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio, si trasformerà da un chiosco di fiori in un vivace punto di ritrovo sia fisico che digitale per appassionati, talenti e influencer, promuovendo la comunità di Labello. L'area espositiva esalterà i prodotti iconici del brand, come il Classic Care e il Fruity Shine, in una nuova veste più ecologica e con formule più idratanti. Al Labello Studios, i visitatori potranno immergersi in esperienze alla moda per la Gen Z, tra cui le #kissflag e la creazione di contenuti digitali unici con una piattaforma video selfie 360°, arricchendo l'interazione sui social.

Casa Carthusia apre a Milano

Carthusia ha celebrato il suo 75° anniversario con importanti aperture, inclusi il monomarca più piccolo nella Piazzetta di Capri, un flagship store a Milano, e nuove sedi a Tokyo e Hong Kong. Il negozio milanese, situato tra Via Fiori Chiari e Via Pontaccio, fonde l'essenza caprese con lo spirito cosmopolita di Milano. All'ingresso, una ceramica di Magnus Gustaffson accoglie i visitatori, mentre al piano terra si scoprono fragranze e la nuova linea SkinLab. Il primo piano è dedicato a una galleria fotografica e a spazi per esperienze su misura, riflettendo la tradizione culturale della zona e l'influenza dell'Accademia di Belle Arti vicina.

Dal 30 gennaio al 19 febbraio, la Rinascente di Milano Piazza Duomo ospita un pop-up dedicato a Miss Dior, esplorando l'iconica fragranza e l'ultima creazione di Dior con un'esperienza multisensoriale. Il pop-up offre l'opportunità di immergersi nell'universo di Miss Dior attraverso aree tematiche che vanno dalla scoperta olfattiva alla storia della fragranza, con possibilità di personalizzazione esclusiva e servizi unici come il Tailoring Atelier e MY ABC DIOR. I visitatori possono anche partecipare a attività speciali, tra cui lezioni di make-up e tour guidati, sperimentando la cultura e l'eleganza di Dior in un ambiente magico e coinvolgente.

Amazon "Chiedi a un amico"

Amazon ha lanciato "Chiedi ad un amico", una funzionalità nella sua app di shopping che permette di chiedere consigli di acquisto in tempo reale a familiari e amici, rendendo lo shopping un'esperienza più sociale. Questa opzione facilita la condivisione di suggerimenti sui prodotti in modo semplice, rispondendo alla crescente tendenza dei consumatori di affidarsi a consigli di persone conosciute per gli acquisti online, soprattutto per quanto riguarda i cosmetici. La funzione supporta la decisione di acquisto con feedback diretti tramite emoji e commenti, ed è pensata per aiutare soprattutto nella scelta di regali per occasioni speciali.

Anok Yai nuovo volto Mugler

Anok Yai diventa il nuovo volto di Alien Hypersense Eau de Parfum di Mugler, incarnando la musa moderna, potente e seducente. A 26 anni, la modella sudanese-americana è celebrata per la sua bellezza unica e la sua storia di successo, fino a diventare icona della moda globale. Riconosciuta come Modella dell'anno nel 2023, Yai è anche un'artista che esplora la pittura ad olio, dimostrando una presenza carismatica che definisce la nuova fragranza femminile di Mugler.

L'Oréal Paris beauty partner del "Fuori Sanremo"

Per la prima volta, L'Oreal Paris sarà presente al Festival di Sanremo 2024, dall'6 al 10 febbraio, per promuovere il messaggio "Tu vali", celebrando l'unicità e l'autenticità della bellezza femminile. L'azienda ha organizzato una beauty lounge esclusiva presso il Grand Hotel Londra, destinata ai partecipanti del festival, dove si potranno vivere esperienze di make-up professionali. Inoltre, sarà lanciata una campagna con Elodie, nuova Ambasciatrice L'Oreal Paris, incentrata sul potere delle parole come coraggio, rispetto, amore, e inclusione. All'interno della lounge, i visitatori potranno lasciare la propria testimonianza su un "wall", condividendo parole che rappresentano valori significativi.

Il San Valentino di Ethos Profumerie

Durante la festa degli innamorati, Ethos Profumerie offre l'opportunità di vincere eccezionali viaggi. Dal 1° al 14 febbraio, con una spesa minima di 39€ utilizzando Ethos Card nei negozi Ethos Profumerie, i clienti possono partecipare all'estrazione di una travel card da 1.000€ offerta da Viaggi Manuzzi. Nello stesso periodo, acquisti di almeno 79€ in prodotti Armani, con Ethos Card, nei punti vendita autorizzati o su ethos.it, danno la possibilità di vincere una coppia di travel card WeRoad da 1.200€ o una gift card Armani da 150€.

essence e Catrice a Sanremo

Durante il Festival di Sanremo, cosnova Italia offre esperienze di make-up esclusive con essence e Catrice presso UPIM in Via Giacomo Matteotti 50, dal 6 all'11 febbraio. Make-up artist professionali saranno disponibili per sessioni di bellezza e per creare look ispirati al festival. Il 7 e l'8 febbraio, le special guest Giulia Penna e Megghi Galo arricchiranno l'evento con interviste, foto e video.