Beauty news dicembre 2023: le novità più interessanti dal mondo della bellezza

S copri le iniziative da segnare in agenda dal mondo della bellezza

Il Natale si avvicina ed è ora di pensare a regali a look delle feste. I brand beauty ci sorprendono con le iniziative natalizie ma non mancano importanti novità che innovano tutto lo scenario della industry della bellezza. Continua la lettura per scoprire tutte le beauty news del momento!

Sephora illumina Piazza della Scala

L'appuntamento è per il 6 dicembre alle 19.30, quando Sephora accenderà il suo albero di Natale in una delle piazze simbolo di Milano, reinterpretando il classico albero natalizio con un design contemporaneo animato da giochi di luce a led interattivi. Per celebrare il momento e dare il via ai festeggiamenti ci sarà una speciale performance di Mara Sattei.

A Natale regala il servizio di engraving di Dolce&Gabbana

Per il mese di dicembre nelle boutique di Milano sarà disponibile uno speciale servizio di engraving e callygraphy per personalizzare il vostro flacone della fragranza Devotion e realizzare così un regalo davvero unico. Il servizio sarà disponibile in Via della Spiga nelle seguenti date: il 9 Dicembre, 15 Dicembre, 22 Dicembre e 24 Dicembre e in via Montenapoleone l'8 Dicembre, 16 Dicembre e 23 Dicembre.

Lush compie 25 anni

Per celebrare i 25 anni di presenza in Italia, Lush ha inaugurato la Perfume Library a Roma, all'interno dello store in via del Corso. Con un concept assolutamente inedito, un corner è tutto dedicato alle fragranze artistiche del brand, oltre che a una selezione di libri dedicati alla profumeria, alla botanica e all'aromaterapia. E non è finita qui: per gennaio 2024 è prevista l'apertura della Perfume Library anche a Milano.

Casa Carthusia arriva a Milano

Un opening super atteso in cui poter scoprire gli iconici profumi di Capri. Casa Carhtusia apre a Milano in occasione del ponte dell'Immacolata nel cuore di Brera, arricchendo l'offerta di profumerie selettive del quartiere divenuto una tappa irrinunciabile per tutti gli appassionati. L'indirizzo da segnare in agenda è via Brera 23.

Coreterno stringe un'esclusiva partnership con il St.Regis Rome

La collaborazione nasce dal restyling della Blue Library al The St.Regis Rome, con la creazione di uno spazio interamente blu zaffiro dove troviamo il grande visual su tela “Believe in the beauty of your dreams”. A completare l'arredo, candele e profumi, oltre alle toiletries e tessuti dai pattern esclusivi che omaggiano lo stile ottocentesco.

I profumi che sensibilizzano contro lo stigma della malattia mentale

Parlare di salute mentale e, ancor più di malattia mentale, è ancora oggi un tabù troppo diffuso. Per contribuire a farci riflettere su un tema così importante e aiutare ad abbattere lo stigma nasce il progetto La Serra Profumi, dello psicologo clinico Alberto Anselmi. La collezione si compone di fragranze che rappresentano olfattivamente un disturbo, come quello ossessivo o compulsivo o ancora il binge eating. Un progetto di grande cura e qualità, il cui obiettivo ultimo stimola un'importante riflessione sociale.

Yepoda apre il suo primo store mondiale e sceglie Milano

Il brand di skincare coreana, amatissimo dai tiktoker, approda per la prima volta in uno store fisico e sceglie la città meneghina come prima apertura a livello mondiale. Il pop up sarà aperto al pubblico dal 7 dicembre al 14 febbraio dalle 10 alle 20 in via Palermo 21, per dare modo di immergersi nel mondo della k-beauty e creare una propria routine personalizzata.

La make up station di Mulac per Space Dreamers Immersive Experience

Il 13 dicembre alle 19.30 in Piazza Beccaria a Milano si terrà l'inaugurazione della mostra immersiva interattiva Space Dreamers Immersive Experience, un viaggio incredibile tutto dedicato allo spazio in cui potrai lasciare la tua impronta sulla luna e viaggiare tra le stelle. Mulac sarà presente per aiutarti a creare un beauty look assolutamente spaziale, super scintillante come gli astri.

Un nuovo indirizzo per i vostri regali di Natale preziosi e profumati: Diptyque apre un pop up store in via Manzoni 25 a Milano per Sant'Ambrogio, dove potrete ammirare i grandi classici e l'imperdibile holiday collection, veri e propri oggetti olfattivi da collezione (che arredano anche casa).