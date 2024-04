Beauty news aprile 2024: le novità più interessanti dal mondo della bellezza per la Milano Design Week

T anti eventi in occasione del Fuorisalone, un momento in cui il legame tra bellezza e design si fa sempre più stretto

KIKO Milano

KIKO Milano debutta al FuoriSalone con "TANDEM", un'installazione ideata dai designer Massimo Iosa Ghini e Jacopo Foggini, presentata alla mostra "Interni Cross Vision" presso l'Università di Milano. L'opera celebra il 3D Hydra Lipgloss di KIKO attraverso una struttura metallica con un chandelier in metacrilato e un divano circolare rosso porpora, promuovendo un'esperienza visiva interattiva che fonde arte e bellezza.

Aesop

Dal 16 al 21 aprile, il nuovo store Aesop di Milano in Piazza Cordusio si trasformerà in un'installazione artistica creata da Nicolas Schuybroek, ispirata all'Arte Povera e ai principi di minimalismo e funzionalità quotidiana, utilizzando saponette in formazioni grigliate come elementi strutturali principali. L'installazione include spazi interattivi formati da cavità nelle saponette, con strutture in legno riutilizzabili, accompagnata da trattamenti performativi giornalieri che fondono arte e scienza della cura della pelle.

Guess

Durante la Milano Design Week, GUESS lancerà "ICONIC", la nuova fragranza femminile, con una mostra immersiva presso la Fondazione Adolfo Pini in Corso Garibaldi. L'installazione, aperta dal 16 al 21 aprile, guiderà i visitatori attraverso un percorso olfattivo utilizzando colore, luce e essenze, in un ambiente che integra anche elementi della GUESS HOME Collection. La Fondazione Pini, situata in un quartiere storico di Milano, si trasformerà in uno spazio evocativo che esplora la piramide olfattiva di ICONIC mediante stanze tematiche immersive, dal tunnel floreale all'allestimento finale ispirato al profumo.

MeWe

Al Fuorisalone, MeWe introduce il MeWe Market, un'installazione progettata da Ila Malù che trasforma l'acquisto di cosmetici in un'esperienza immersiva e divertente, immergendo i visitatori in un vibrante mondo di colori dove la bellezza incontra la praticità. Questo spazio non solo offre prodotti multifunzionali, ma rende lo shopping un'attività esteticamente accattivante e sensorialmente stimolante. In questa occasione, il brand lancia le sue nuove Magic Wand Refillable, bacchette di make-up ricaricabili che incarnano la fusione tra design innovativo e sostenibilità, in linea con il tema "Materia Natura"

Atelier Fragranze Milano

In occasione del Salone del Mobile, Atelier Fragranze Milano, in collaborazione con Luxio e LabSolue Perfume Laboratory, organizza un'esperienza olfattiva esclusiva con Luca Maffei, creatore di LabSolue16 OUD. L'experience olfattiva sarà aperta dal 16 al 19 aprile dalle 10:00 alle 18:00.

La Prairie

Durante il Fuorisalone 2024, La Prairie collabora con Capsule Plaza per presentare "The Cobalt Kiosk" allo Spazio Maiocchi, un'installazione che esalta il potere emotivo dello sguardo con la nuova Skin Caviar Eye Lift, impreziosita dal caratteristico blu cobalto. Capsule Plaza, un mix tra fiera e mostra collettiva, è curata da Alessio Ascari e Paul Cournet e unisce vari ambiti creativi come design, bellezza e tecnologia, offrendo un'esperienza multisensoriale e presentando anche l'ultimo numero del suo magazine annuale sul design radicale.

ghd x Hair Bar

Durante la Milano Design Week 2024, dal 15 al 21 aprile, ghd lancia un pop-up colorato al Hair Bar di Milano in Via Turati 3, rivestito con la nuova limited edition Colour Crush. Oltre a trattamenti di hairstyling, il 21 aprile, gli hairstylists ghd offriranno acconciature ispirate alla collezione Colour Crush utilizzando strumenti come la "Chronos" in Verde Lime e la "Duet Style" in Blu Denim. Inoltre, il 21 aprile i visitatori riceveranno un regalo speciale: un kit di semi per fiori colorati, celebrando così la nuova collezione SS24 Colour Crush.

Acqua di Parma

Durante la Milano Design Week 2024, Acqua di Parma collabora con Fornice Objects per presentare "Into Mandarin Fields" presso la boutique di Via Gesù 1, trasformando lo spazio in un campo di mandarini siciliani attraverso totem colorati e modulari, fino al 21 aprile. L'installazione esalta il nuovo "Mandarino di Sicilia" e la sua edizione limitata "Mandarino Millesimato 2022", con note olfattive vibranti ispirate dai frutti Tardivo di Ciaculli. I visitatori possono esplorare questa esperienza immersiva, arricchita da elementi di design come strutture totemiche e tecniche di stampa 3D, che integrano artisticamente le bottiglie Art Deco di Acqua di Parma.