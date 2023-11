25 novembre: le iniziative del mondo beauty a sostegno delle donne vittime di violenza

P er il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i beauty brand promuovo iniziative benefiche a sostegno delle associazioni anti-violenza e contro i femminicidi

La violenza di genere diventa ogni giorno di più un'emergenza che impone di agire urgentemente, a partire dalla società tutta. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre come ogni anno il 25 novembre, i brand della bellezza fanno la loro parte sostenendo centri anti-violenza e associazioni in difesa delle donne vittime di ogni tipo di abuso e violenza. Ecco alcune iniziative, ricordando che l'impegno contro la violenza di genere va portato avanti ogni giorno.

YSL Beauty e il programma Abuse is not love

YSL Beauty continua a promuovere l'empowerment femminile attraverso il programma globale contro la violenza da partner intimo "ABUSE IS NOT LOVE". L'obiettivo principale è quello di sensibilizzare almeno 2 milioni di persone in tutto il mondo entro il 2030 riguardo ai 9 segnali di allarme che, purtroppo, vengono spesso fraintesi come manifestazioni d'amore. La campagna di sensibilizzazione è riuscita finora a coinvolgere più di 25 paesi e ben 630.000 persone. Inoltre, ha ricevuto il supporto e la partecipazione attiva di oltre 9.000 dipendenti di YSL Beauty e L'Oréal.

Sephora presenta “mAI colpevoli”

La campagna di sensibilizzazione "mAI colpevoli" prende il via il 25 novembre sulle piattaforme Sephora Italia ed è diretta dalla regista Viola Folador, con la partecipazione di Giorgia Senesi, Federica Vai e Noemi Bertoldi. L'AI è stata coinvolta nel racconto di tre storie di violenza di genere dal punto di vista delle vittime, basandosi sulle opinioni raccolte in rete. Le opinioni, gli stereotipi e le credenze più comuni nel contesto socioculturale sono stati poi esplorati mettendo in evidenza come nelle narrazioni predominanti nella società sia presente un problema di estrema auto-colpevolizzazione della vittima.

“mAI colpevoli” è anche un’iniziativa di beneficenza che vede Sephora supportare fondazione Pangea ETS con una donazione che verrà destinata allo sportello antiviolenza e rete di aiuto REAMA.

yoUBE sostiene il progetto "La Bellezza della Rinascita"

In collaborazione con LA ZEBRA ODV, un'organizzazione di volontariato bresciana che si dedica da tempo a rispondere ai bisogni della comunità locale, con particolare attenzione verso i soggetti più vulnerabili, yoUBe ha deciso di lanciare una crema viso in edizione limitata, devolvendo l'intero ricavato a sostegno del progetto "La Bellezza della Rinascita" promosso da WALL OF DOLLS ONLUS, organizzazione non-profit che da più di 10 anni combatte contro il femminicidio e la violenza sulle donne.

Diego dalla Palma Milano è a fianco di Casa delle Donne Aps

Diego dalla Palma si unisce alla campagna contro la violenza sulle donne in collaborazione con Casa delle Donne APS, offrendo un sostegno tangibile. Casa delle Donne APS è un centro antiviolenza fondato a Bologna nel 1990, dedicato all'accoglienza e all'aiuto concreto delle donne che sono state vittime di violenza o minacciate. Il "Festival La Violenza Illustrata" si svolgerà per 16 giorni a partire dal 25 novembre. Durante questo periodo, verranno organizzati eventi di sensibilizzazione, formazione e approfondimento sul tema della violenza di genere contro le donne. Inoltre, il 25 novembre, Diego dalla Palma Milano destinerà il 10% delle vendite effettuate sull'ecommerce ufficiale all’associazione Casa delle Donne.

Catrice inaugura "Un bacio contro la violenza"

Il progetto "Un bacio contro la violenza..." nasce dalla collaborazione tra l'Associazione FARE X BENE e Catrice, con l'obiettivo di educare, sensibilizzare e formare i giovani sulla prevenzione e la lotta contro la violenza di genere. Il simbolo principale del progetto è una panchina rossa, inaugurata presso l'Istituto Secondario di Secondo Grado Vittorini di Milano, dove si svolgono percorsi di formazione e incontri in classe con esperti del comitato scientifico di FARE X BENE. All'inaugurazione ha partecipato Valentina Pitzalis, una sopravvissuta a un tentativo di femminicidio, diventata simbolo della lotta contro la discriminazione e la violenza di genere in qualità di ambasciatrice di FARE X BENE.

Avon lancia la campagna #LaMiaLuceConta

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne, che si celebra il 25 novembre, Avon presenta una serie di prodotti, tra cui un innovativo portachiavi che include un allarme per attirare l'attenzione in situazioni di emergenza e una torcia per garantire una maggiore sicurezza. Per promuovere questo prodotto, Avon lancia un'iniziativa social invitando tutte le donne a pre-acquistare la torcia e a scendere per strada la sera del 25 novembre, unendosi alle Consulenti Avon per illuminare la città. L'obiettivo è consentire a ogni donna di sentirsi al sicuro sia di giorno che di notte, condividendo la propria "luce" e utilizzando l'hashtag #LaMiaLuceConta. Una parte dei proventi dalla vendita di questi portachiavi sarà devoluta in beneficenza per sostenere associazioni locali e nazionali che combattono la violenza di genere, tra cui Telefono Rosa e Scarpetta Rossa.