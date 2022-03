O gni fisico ha le sue caratteristiche precise, da amare e rispettare. Conoscerle è il primo passo per valorizzarsi. Scopri qual è la forma del tuo fisico

A mela, a pera, a clessidra o triangolo: queste le principali definizioni del tipo di fisico femminile. Alla quale se ne aggiunge una quinta: a triangolo rovesciato o invertito. Ma cosa indicano? Non certo una tipizzazione intesa come stigmatizzazione di questo o quel corpo, ma questa classificazione è un metodo convenzionale utilizzato per comprendere quali sono le caratteristiche del proprio corpo. Conoscerle può essere interessante per un semplice divertimento, ma anche per sapere quali punti del corpo eventualmente valorizzare (anche se non deve diventare un'ossessione).

Come capire che forma del corpo si ha?

In costume e in piedi posizionati davanti allo specchio, e osserva la larghezza di spalle e fianchi. Se sono larghi in modo pressoché uguale, il tuo è molto probabilmente un fisico a clessidra. Le spalle sono più ampie? O invece a essere più larghi sono i fianchi? In base alla risposta, avrai rispettivamente un fisico a mela o a pera. Ma ci sono altri fattori da osservare, come ad esempio le gambe e i glutei.



Per comprendere meglio la questione, sappi che la forma del fisico non cambia in base al peso né dipende da esso: si continua a essere "rettangolo" per esempio anche se si dovesse accumulare qualche chilo (ma il discorso è valido anche per le altre forme. E soprattutto ricorda che nessun fisico è più bello o migliore di un altro: le forme geometriche vengono usate a mo' definizione per indicare una tipologia in modo intuitivo.

Tipo di fisico a mela

Il fisico a mela è caratterizzato dal busto ampio e dalle gambe sottili. Tende cioè a essere più pieno nella parte superiore del corpo con spalle larghe e vita poco pronunciata. Per questo motivo il seno è spesso generoso e il sedere è minuscolo, dalla forma non molto rotonda.



In questo tipo di fisico i fianchi, inoltre, sono più stretti rispetto alle spalle, anche se non è un dato che balza subito agli occhi. Pur avendo il busto pieno, il fisico a mela non deve essere confuso con le tendenza ad avere la pancia prominente, ma va associato solo al fatto che ha la vita costituzionalmente non definita. Certo, l'eventuale peso in eccesso si concentrerà sull'area centrale del corpo, ma solo perché in questo tipo di fisico è il busto a essere in primo piano.

Il fisico a mela è detto anche androide, poiché ricorda il tipo di fisico più prevalente nelle persone di sesso maschile, le quali per costituzione antropomorfica hanno appunto il busto pieno e le gambe sottili.

Tipo di fisico a pera

Il fisico a pera potrebbe essere definito il contrario di quello a mela: è caratterizzato, infatti, dai fianchi più larghi rispetto alla larghezza delle spalle. In questo tipo di fisico, è in genere tutta la parte inferiore del corpo a essere più robusta rispetto alla parte superiore, quindi anche le gambe e le cosce risultano piene, il che non vuol dire però che debbano essere grasse. Anzi, la pienezza degli arti inferiori è data da una muscolatura piuttosto forte.

Allo stesso modo, nel fisico a pera il sedere è sono abbastanza pronunciato sia per un fatto muscolare che di ossatura: la curvatura delle ultime vertebre della colonna vertebrale, tipica di questo tipo di fisico fa, sì che i glutei sporgano accentuando la loro costituzionale pienezza.

Altre caratteristiche del fisico a pera? La vita abbastanza segnata, il seno non eccessivamente prosperoso e le braccia tendenzialmente sottili. Per tutti questi motivi, l'altro nome con cui designare la forma a pera è il termine ginoide, in quanto è un tipo di fisico prevalente nelle persone di sesso femminili, per motivi legati all'antropologia.

Tipo di fisico a triangolo rovesciato

A colpo d'occhio il fisico a triangolo rovesciato può essere confuso con il fisico a mela, ma la differenza è che ha una forma più spiccatamente a V, cioè con la parte centrale del corpo che tende a restringersi a mano a mano che "scende" verso i fianchi. Le donne con questo tipo di corporatura hanno spalle molto più ampie rispetto ai fianchi, che invece risultano stretti e sottili. Inoltre il torace è generalmente di media ampiezza, cioè meno largo rispetto al fisico a mela. E la vita risulta più stretta, anche se pur sempre poco definita. Gambe e glutei sono sottili.

Tipo di fisico a rettangolo

Il fisico a rettangolo è, come suggerisce la forma geometrica da cui prende il nome, caratterizzato dalla stessa larghezza di spalle, vita e fianchi. In genere, sia le spalle che i fianchi non sono molto ampi, in modo da conferire al fisico una linea tendenzialmente allungata a prescindere dalla statura. Inoltre, vita non è molto segnata così come in genere il seno non è generoso. Ciò fa sì che il fisico a rettangolo sia proporzionato nella sua quasi assenza di sinuosità. Alcuni lo chiamano "fisico dritto", perché ricorda una rettilinea linea verticale priva di curvature.

Tipo di fisico a clessidra

Curvy o snello che sia, il fisico a clessidra è caratterizzato dalla vita stretta e dalla stessa ampiezza di spalle e fianchi. Il seno può essere più o meno prosperoso così come i fianchi e glutei possono essere più o meno abbondanti. A prescindere dalle forme della donna che possiede il fisico a clessidra, è il restringimento della vita a farne un punto caratteristico. In passato, le proporzioni di questo fisico erano 90-60-90, ma ricorda che si tratta solo di numeri per indicare il rapporto tra seno, vita e fianchi e non di misure a cui aspirare nella vita reale.

Le gambe e le cosce variano da medie a robuste.