Le iniziative beauty a sostegno del mese della prevenzione

I brand beauty scendono in campo per sostenere la prevenzione per il tumore al seno durante il mese di Ottobre

Ottobre è il mese "rosa", il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Da anni la bellezza è al fianco delle donne con iniziative volte a promuovere screening e prevenzione, perché per questo tipo di tumore terribile il fattore tempo è determinante. Eccoci quindi con una selezione di alcune iniziative per il 2023 promosse dai brand beauty all'insegna del fiocco rosa.

Avon

Avon incoraggia le donne a effettuare l'autopalpazione una volta al mese, accanto ai controlli di routine dal medico, per poter individuare tempestivamente eventuali segnali di allarme. Il brand è accanto alle donne che lottano contro il tumore al seno da oltre 30 anni, sostendo lo screening e collaborando con Fondazione Libellule Insieme, LILT Milano Monza e Brianza e La Forza e il sorriso Onlus. A Ottobre è possibile acquistare il Bracciale insieme contro il tumore al seno, accanto a una selezione di prodotti beauty, di cui parte del ricavato verrà devoluto in beneficenza.

milk_shake

Si chiama "go pink" la campagna con cui milk_shake sostiene la ricerca a la prevenzione contro il tumore al seno attraverso una donazione alla Fondazione IEO-MONZINO. Quest'anno è disponibile la nuova edizione limitata go pink per i prodotti della linea flower power, per tutto il mese di Ottobre con un packaging tutto dedicato alle donne e alla voglia di vivere.

Avène

Eau Thermale Avène sostiene Frecciarossa e il progetto con Fondazione IncontraDonna per offrire consulti gratuiti a bordo dei treni e la possibilità di accedere a un desk informativo sulla prevenzione presso FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale.

ghd

Quest'anno il brand festeggia 20 anni di iniziative a sostegno della prevenzione del tumore al seno con una speciale edizione limitata Pink: parte del ricavato verrà devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi. La campagna "Take Control Now" invita tutte le donne a effettuare regolari controlli strumentali di screening e l'autopalpazione almeno una volta al mese.

Nuxe

Nuxe torna a fianco della Fondazione IEO-MONZINO per la campagna "Follow the Pink", con la gamma Nuxe Very Rose. L'iniziativa, valida per tutto il mese di Ottobre, sosterrà lo studio della ricercatrice dello IEO Giulia Robusti focalizzato in particolare sul sottotipo di tumore al seno Triplo Negativo, nella speranza di trovare presto terapie mirate.

NAÏMA

Sabato 7 e domenica 8 ottobre si terrà la PittaRosso Pink Parade di cui Naïma è partner ufficiale insieme a Diego Dalla Palma e Olaplex: in piazza del Cannone a Milano, le partecipanti potranno provare due experience d'eccezione, il Brow Bar by Diego Dalla Palma e Servizio Treccine e Styling by Olaplex.

Yves Rocher

Yves Rocher sostiene “La Forza e il Sorriso Onlus”, da sempre a sostegno delle donne che lottano contro il tumore al seno. Quest'anno durante la Milano Beauty Week è tornato il progetto Beauty Gives Back 2023, una raccolta fondi per dare supporto alle donne in terapia oncologica.

Estée Lauder

Come ogni anno da più di 30 anni, anche nel 2023 The Estée Lauder Companies è accanto ad AIRC con Breast Cancer Campaign, con una comunicazione mirata, sia nei punti vendita che online, per incrementare l'informazione e l'invito alla prevenzione: la nostra prima e più importante arma contro il tumore al seno.

Uriage

Per il mese della prevenzione Uriage sostiene la Fondazione Libellule Insieme: fino al 31 Ottobre, per ogni prodotto venduto della linea Age Absolu e Age Lift, Uriage donerà 2€ a sostegno della Fondazione, accanto in particolar modo alle donne più bisognose.

Mavala

Con la collezione "The Power of Pink" Mavala sostiene Fondazione Humanitas nella ricerca contro il tumore al seno, con l'obiettivo di diffondere informazione e consapevolezza e trovare terapie sempre più efficaci contro il cancro.

Francine Haircare

Il brand di prodotti per la cura di pelle e capelli in 100% seta è a fianco di Fondazione Libellule Insieme a sostegno delle donne che stanno lottando contro il tumore al seno, attraverso una donazione speciale di 50 turbanti in seta di gelso 22 momi, perché a essere messo a dura prova durante la malattia non è soltanto il fisico ma anche il benessere psicologico.

Natura Bissé

Il brand torna con il progetto Beauty Lovers Day, in collaborazione con Salute allo Specchio ETS e l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. Per tutto il mese di Ottobre saranno disponibili edizioni speciali dei prodotti più amati e per ogni prodotto venduto saranno donati €5 a Salute allo Specchio ETS di Milano.