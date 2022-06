Ines Mordente e la sua #Acnerevolution

A bbiamo avuto il piacere di intervistare Ines Mordente, la dermatologa che racconta il suo metodo per combattere l'acne nel suo libro #Acnerevolution

L'acne è una patologia che può davvero mettere a dura prova l'autostima di tuttə, soprattutto in età adolescenziale. Per quanto ora è nato un movimento di #skinpositivity e di accettazione della propria pelle, sappiamo bene quanto a volte sia difficile sentirsi bene nei propri panni, soprattutto quando la nostra pelle sembra remarci contro.

Ines Mordente è medico chirurgo, specialista in Dermatologia e Venereologia, docente di Dermatologia Estetica presso prestigiosi istituti e università in Italia e membro delle principali società scientifiche italiane e internazionali di Dermatologia e Venereologia. Ha messo a punto un metodo per combattere l'acne che parte da un corretto stile di vita e piccoli gesti quotidiani di skincare attraverso i quali possiamo imparare a prenderci cura al meglio della nostra pelle, imparando anche a volerci un po' più di bene. In #AcneRevolution svela tutti i suoi segreti in maniera chiara e accessibile, per imparare a conoscere meglio la nostra pelle.

Ci racconta come mai ha deciso di specializzarsi in Dermatologia?

Ho sempre amato sin da piccola la cura della persona a 360°. Da piccola pensavo di fare il medico, mi sono iscritta a Medicina pensando di fare la ginecologa poi ho amato l’esame di Dermatologia, il Prof. mi chiese di seguirlo in reparto e appena entrata mi sono innamorata delle diagnosi e cura della pelle, una disciplina estremamente affascinante e complessa.

Come si riconosce una pelle a tendenza acneica? E una pelle grassa?

Nel mio libro ho descritto il test dei cinque sensi, un semplicissimo test grazie al quale capire che tipo di pelle hai. Se la pelle è unta al tatto, lucida alla vista, dall’odore un po’ rancido, se usi prodotti che ingrassano la pelle, dura anziché elastica stiamo parlando di una pelle grassa.

Quali step beauty non dovrebbero mai mancare nel trattamento di una pelle acneica?

Acqua micellare

Tonico

Detersione

Crema seboregolatrice

Acqua termale

Trucco oil free consigliato dal medico (per chi lo desidera)

Protezione solare (per evitare effetto rebound dopo il sole)

L’acne compare solo in età adolescenziale?

No assolutamente! Oltre alla forma classica adolescenziale, esistono forme di acne da gravidanza, da menopausa, l'acne può colpire poi donne e uomini manager ma anche le persone che lavorano troppo al pc a causa delle luci blu. Esiste poi l'acne da disbiosi intestinale, da problematiche ormonali, etc…

Quali sono le cose che mai e poi mai dovremmo fare in presenza di acne?

No all'idratazione eccessiva! Non schiacciare i brufoli e non massaggiare troppo il viso specialmente con oli o latte detergente.

Facciamo chiarezza: il sole migliora o peggiora l’acne?

Peggiora! Senza alcun dubbio.

Ci dà qualche consiglio per sentirci meglio nella nostra pelle quando sembra "non collaborare"?

Se non collabora significa che stiamo sbagliando i nostri step di morning e night routine, è importante che il medico specialista in Dermatologia inquadri il problema, qual è il tipo di pelle e spieghi esattamente quali siano gli step importanti per raggiungere la pelle che si desidera, senza fare affidamento su consigli di non esperti. Amarsi è alla base della vita, sempre, e per amarsi al meglio bisogna affidarsi nelle giuste mani.