Beatrice Gherardini ci svela tutti i segreti del make up

Creator per The Wom Beauty, make up artist, oltre 1,2 milioni di followers su Tik Tok: Beatrice Gherardini è una delle beauty star più amate in Italia. Le abbiamo chiesto di raccontarci il suo percorso, come è nata la sua passione per la bellezza e quali sono i suoi make up secrets preferiti. In Tutti i trucchi del make-up Beatrice vuole rendere omaggio alla bellezza femminile attraverso il linguaggio del make up. Vuoi saperne di più? Leggi la nostra intervista.

Come è nata la tua passione per il beauty?

Sono sempre stata affascinata al mondo del beauty e del make-up.

Per quanto riguarda la mia passione per la skincare, devo ringraziare mia madre che, fin da quando ero piccina, mi ha insegnato a prendermi cura della mia pelle.

Il make-up, invece, è un mondo che iniziai a scoprire all’età di 10 anni, mi ricordo che guardavo tantissimi tutorial su YouTube, passavo ore a truccarmi e a sperimentare su me stessa e sui miei famigliari.

Sono una persona molto creativa e il make-up è da sempre stato un modo per dare sfogo alla mia parte artistica.

Sei riuscita a trasformare la tua passione in un lavoro, ci racconti come è andata e daresti qualche consiglio a chi vorrebbe fare lo stesso?

Decisi di intraprendere questo percorso sui social durante il primo anno di università grazie a una lezione in cui ci parlarono dell’influencer marketing.

L’argomento mi affascinò tantissimo e decisi di usare i social per trasmettere la mia passione ad un pubblico ampio.

Ammetto che come percorso non è stato per niente facile, soprattutto perché ci vuole tempo per raggiungere risultati e quindi è molto facile scoraggiarsi.

Per me nulla nella vita è impossibile, si può raggiungere qualsiasi obiettivo con costanza e determinazione.

Il mio sogno era troppo grande e non volevo abbandonarlo,così mi sono rimboccata le maniche, ho lavorato sodo, sono sempre stata costante con la realizzazione e pubblicazione dei video.

Ho fatto vari corsi di make-up per migliorare e aggiornarmi, ho fatto corsi di videomaking per migliorare le mie capacità videografiche e ho fatto vari corsi di PNL per migliorare nella comunicazione.

Bisogna sempre “muoversi” per raggiungere i propri sogni.

Cosa significa per te la “bellezza”?

La bellezza inizia quando decidiamo di essere noi stessi, essere belle significa questo!

Non c’è bellezza più vera di una donna che si ama per quello che è.

Qual è il prodotto di make up a cui non rinunceresti mai e poi mai?

Non rinuncerei mai e poi mai al mascara.

Il mascara è il prodotto must have che consiglio di portare sempre in borsetta.

È il cosmetico che, se non abbiamo voglia di truccarci molto, ma vogliamo comunque apparire più fresche e riposate, fa la differenza. Perché apre lo sguardo.

Ci sveli un beauty hack che davvero ti cambia la vita?

Il beauty hack che consiglio a chiunque e soprattutto alle amanti dell’eyeliner, è quello di realizzare un triangolino sull’angolo esterno dell’occhio.

Mi spiego meglio: dall’angolo esterno dell’occhio, con la tipologia di eye-liner che si preferisce (io consiglio quello a penna) si deve disegnare una linea obliqua, verso la fine della coda del sopracciglio.

Dalla parte opposta, partendo dalla fine della linea tracciata precedentemente, si disegna un’altra linea, questa volta però verso la palpebra. Con una linea verticale poi si congiungono le due linee, in questo modo si sarà formato un triangolo. Successivamente lo si colora di nero e si prolunga l’eyeliner anche sulla palpebra mobile.

Questa tecnica serve per realizzare un eye-liner perfettamente uguale e con la stessa inclinazione su entrambi gli occhi.

Il beauty look che più ti rappresenta?

Amo i look e i make-up anni 50.

È una delle ere che amo di più e che più mi rappresenta, infatti il mio make-up da tutti i giorni è ispirato proprio a questi anni: eye-liner, mascara abbondante e rossetto rosso.

Qualche tips per un trucco da tutti giorni per chi è alle prime armi?

Per chi è alle prime armi consiglio di non esagerare con le quantità di prodotti da usare. Per realizzare un buon make-up basta veramente poco.

Ovviamente, come base, crema contorno occhi, crema idratante e protezione solare non devono mai mancare.

Poi si può scegliere se applicare una BB cream (se si vuole ottenere una base leggera) o un fondotinta (per una comprenza più elevata). Correttore per le occhiaie e cipria per fissare il make-up e opacizzare l’incarnato. Blush per dare un po’ di colorito. Mascara, mascara colorato per sopracciglia per fissare e riempirle leggermente ed infine un bel gloss per donare alle labbra un effetto idratato e rimpolpato.

Qual è la parte del volto che ami truccare di più?

Amo tantissimo truccare gli occhi.

È la parte del volto con cui comunico di più, quindi mi diverto tantissimo a truccarli anche in base al mio stato d’animo, a come mi sento e a quello che voglio trasmettere.