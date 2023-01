Il wolf cut dalle sfumature mogano di Jenna Ortega è il nuovo hairlook che vorrai provare nel 2023

E cco il wolf cut di Jenna Ortega, l'haircut che stavi aspettando per sfoggiare un taglio di tendenza e dall'effetto dark

Dopo l‘uscita delle serie evento su Netflix “Mercoledì”, ogni cosa che fa la sua protagonista Jenna Ortega diventa subito virale. Compreso il suo nuovissimo e super stiloso taglio di capelli. Un wolf cut che affascina al primo sguardo e che, proprio come il suo personaggio, è destinato a diventare la tendenza capelli per i prossimi mesi.

Dopo tutto non ci deve stupire che questa ragazza sappia il fatto suo in ogni ambito della vita, non a caso c’è molto di lei nel personaggio che interpreta. E che, anche quando si tratta di capelli, sa stupire tutti con sfumature di colore e un look che non passa di certo inosservato.

Un addio o arrivederci alla lunga chioma nera in favore di un taglio super cool e gettonatissimo tra le celeb. Un wolf cut strepitoso impreziosito da sfumature mogano che illuminano l’intera chioma in modo discreto ma allo stesso tempo deciso. E che, parola nostra, è destinato a diventare l’hair cut più richiesto della prossima stagione primaverile. Il motivo?

Oltre a essere un taglio super alla moda, sbarazzino, grintoso e di carattere, sa valorizzare in ogni più minimo dettaglio il volto di chi lo porta, soprattutto se sfoggiato con la frangia sfilata come quella di Jenna. Una cornice per il viso che catalizza l’attenzione sullo sguardo dell’attrice.

Un hairlook seducente, sexy, da portare senza troppi accorgimenti, per una chioma vibrante ma dal fascino senza fine e che, diciamolo pure, trova in Jenna una più che adatta testimonial. Il tutto impreziosito dal colore scelto dalla talentuosa attrice, un mogano elegante, sofisticato e che non lascia nulla al caso. Adattandosi perfettamente al suo incarnato e al colore dei suoi occhi per un total look e un hairstyle decisamente eccezionale e da imitare subito.

Non vi resta che chiamare subito il vostro parrucchiere di fiducia, quindi, e lasciarvi conquistare da queste sfumature e da questo wolf cut un po’ dark ma estremamente affascinante. Proprio come quello sfoggiato da Jenna e che ha già fatto innamorare anche noi.