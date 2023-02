Wild and curly: la chioma di Khloe Kardashian è sexy e indomabile

V oglia di mostrare al mondo il vostro spirito ribelle? Allora dovete prendere ispirazione dalla chioma wild and curly di Khloe Kardashian, un inno di bellezza e di libertà.

Se la vostra idea di capelli al top fa rima con una chioma piena di volume, ricci e che rappresenti a pieno la vostra anima ribelle, allora la musa ispiratrice a cui dovreste rendere omaggio è solo lei, Khloe Kardashian. Un’icona di stile, di look e di tendenze e che con la sua chioma wild and curly ha davvero fatto un pieno di like e approvazioni. Sia da parte dei suoi milioni di follower che da chi, come noi, non vede l’ora di provare lo stesso hairlook fin dalla prossima occasione.

Il motivo? Beh, vi basta guardare le ultime foto postate dall’imprenditrice e influencer americana per farvene un’idea. Perché la chioma wild and curly di Khloe Kardashian non è solo un concentrato di bellezza, fascino e sensualità, ma è anche un inno alla libertà, all’indipendenza e all’impossibilità di essere domate. Nemmeno quando si tratta di capelli.

Una chioma super voluminosa, piena di luce e ricci morbidi ma definiti, che si aprono dolcemente quasi a diventare una nuvola fino sotto le spalle, incorniciando il volto della bella Khloe e donandole un fascino inimitabile e uno charme assolutamente magnetico. Come dire, se queste non sono più che ottime motivazioni per provare a replicare questa acconciatura che altro vi serve?

E per farla non vi serve poi molto. Potete riempirvi la chioma di trecce che una volta sciolte vi daranno un bellissimo effetto wild and curly, oppure optare per dei bigodini. Ma potete utilizzare anche un arricciacapelli (proteggendoli sempre con un prodotto apposito), o attorcigliare le diverse ciocche su una striscia di stoffa da tenete in posa una notte. E risvegliandovi con una capigliatura leonina da far girare la testa, fissando il tutto con una spruzzata di lacca.

Se invece avete già i capelli mossi o ricci naturali, dovrete semplicemente utilizzare un prodotto di styling per capelli ricci e asciugarli per bene con un diffusore, ovviamente a testa in giù. Per garantire alla chioma massimo volume e quell’effetto wild and curly sfoggiato da Khloe Kardashian e che ci sta conquistando sempre di più a ogni minuto che passa. E che siamo certe state già amando anche voi.