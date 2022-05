Il vanilla almond butter è il colore di capelli che fa impazzire tutte

E che biondo sia! Ma della tonalità più cool e di tendenza del momento. Il vanilla almond butter è il colore da provare subito per un'estate (e una chioma) piena di luce e magici riflessi

Avete detto biondo? Più o meno. Perché il colore di capelli più di tendenza del momento non è un semplice (e già di per sé bellissimo) biondo, ma è un mix di dolcezza e sfumature da lasciare senza fiato, il vanilla almond butter. Una nuance che già solo dal nome fa venire voglia di provarlo. Dopo tutto chi non vorrebbe assaggiare un po' di burro di mandorle alla vaniglia?

Una tendenza che ha preso piede sui social, spopolando prima su TikTok anche grazie alla sua ideatrice l’hairstyling Chrissy Rasmussen, e che in brevissimo tempo è diventato l’hairlook più richiesto e gettonato di questa primavera. E che siamo certe non lascerà lo scettro di colore del momento nemmeno durante l’estate. Il motivo? La sua totale naturalezza e le mille sfumature sulla chioma date da questa stupenda colorazione.

Il vanilla almond butter, infatti, non è semplicemente un biondo ma è un concentrato di seduzione, luminosità e armonia. Il tutto in un solo colore. Una nuance che avvolge l’intera chioma impreziosendola di dolci riflessi e di giochi di tonalità sapientemente calibrate e mixate. Un equilibrio perfetto tra il biondo freddo, glaciale (come quello sfoggiato recentemente da Gigi Hadid sui suoi profili social) e delle tonalità più calde, vanigliate. Ideali per l’estate e per richiamarne le romantiche atmosfere.

Ma come si presenta, quindi, il vanilla almond butter? Caratteristica principale di questo magico colore è quello di unire tra loro toni più scuri, tendenti al nocciola sulle radici dei capelli, per poi lasciare spazio a un mix di riflessi dorati, neutri e ghiacciati che si intrecciano avvolgendo tutte le lunghezze, fino alle punte. Come dire, che biondo!

Un colorazione super cool e di sicuro effetto, che dona volume alla chioma grazie ai suoi giochi di luce e colore e un hairlook che saprà rendere unici e assolutamente da imitare ogni tipologia di capelli. Da quelli lisci a quelli ricci, fino a quelli mossi. E che trova la sua massima esaltazione nelle chiome lunghe, in cui è possibile vedere chiaramente ogni singola sfumatura presente in questa nuance esclusiva e dal risultato inaspettato quanto strepitoso. Impossibile da non voler provare.

Se ancora non avete deciso come dare nuova vita e personalità ai vostri capelli in vista della bella stagione, quindi, sappiate che il vostro vanilla almond butter vi sta aspettando. Per sfoggiare una chioma piena di riflessi, armonia e super di tendenza. E che saprà regalarvi grandi soddisfazioni, dalla radice alla punte.