I nuovi tool per capelli di cui non potrai più fare a meno

M ultitasking e dotati di tecnologie smart per acconciare la chioma e renderla sempre più bella: l’hair tool per le tue esigenze è qui.

Quanto ami i tuoi capelli? La risposta non è scontata, un motivo di insoddisfazione lo si trova sempre, ma non c’è nulla come una bella piega per migliorare l’umore. Avere i capelli in ordine è sempre una priorità, basta vedere il successo strepitoso che ha riscosso l’accessorio per la piega senza calore, tanto da diventare virale su tutti i social.

Ma non tutti i capelli sono adatti a una piega senza calore: quando sono irrimediabilmente lisci e sottili, per quanto il risultato immediato possa essere strepitoso, sappiamo che non durerà più di dieci minuti. Per domare certe chiome, troppo lisce o eccessivamente ribelli, i tool per capelli sono uno strumento indispensabile.

Come usare gli hair tool

Per quanto le tecnologie impiegate siano sempre pi all’avanguardia, non possiamo negare che un uso costante e prolungato dei tool per capelli a calore non crei alcun danno, soprattutto su quei capelli già messi a dura prova da continue schiariture o trattamenti chimici che alterano la struttura del fusto. Ecco perché anche per una semplice piega con phon è spazzola è sempre raccomandato l’uso di uno spray termoprotettore.

Come proteggere i capelli durante l’asciugatura

Il calore è uno dei principali responsabili dei danni alla chioma: può alterare la struttura della cheratina che compone il fusto, danneggiare la cuticola ed esporre il midollo, favorendo il suo indebolimento. Anche quando si usa il phon infatti, è facile danneggiare i capelli, per esempio scegliendo la massima potenza del getto e una temperatura eccessiva per la nostra tipologia di fusto: il getto d’aria che crea attrito e frizione tra un capello e l’altro, combinato a una diminuzione dell’umidità, facilita la perdita di idratazione del capello.

Quindi massima attenzione, uso di prodotti giusti e soprattutto tanta delicatezza quando si ha a che fare con i capelli bagnati, che sono notoriamente più delicati e quindi più suscettibili a stress a danni.

I migliori tool per capelli

Detto ciò, una volta prese le giuste precauzioni, saremo libere di usare il nostro tool d’elezione per fare la piega che preferiamo, sia liscia che mossa, ogni volta che ci laviamo i capelli. Oppure siamo libere di sperimentare quanto vogliamo senza doverci preoccupare troppo di eventuali danni che andremo a creare.

ghd duet style

Perfetta per la vita di tutti i giorni e anche in viaggio: con un solo tool si possono asciugare i capelli, lisciarli e dare un effetto gloss. Ed è il perfetto alleato per capelli difficili da domare, perché aiuta a eliminare l’effetto crespo.

BABYLISS Spazzola Rotante ad Aria Style Pro 1000

Il tool per capelli irrinunciabile per ottenere un effetto piega professionale anche a casa: cambiando l’accessorio per lo styling si possono ottenere effetti diversi con il minimo sforzo.

Multistyler Rita Ora x Lidl

Una base e 7 accessori intercambiabili, dalla piastra lisciante a quella per il frisé, sono tutti rivestiti in ceramica e cheratina, per garantire maggiore protezione al capello.

gama.professional IQ Perfetto

Leggerissimo e ultra smart, questo phon è dotato di interfaccia digitale e tecnologia Memory Function per memorizzare velocità e temperatura e grazie all’Effetto Venturi, moltiplica il flusso d'aria erogato dal motore, senza utilizzare potenza extra e rimanendo più delicato durante l’asciugatura.

T3 Micro Volumizing Hot Roller Luxe

Dotati di resistenza in ceramica e nucleo in alluminio, questi bigodini permettono una diffusione del calore uniforme, per uno styling omogeneo. Perfetti per dare volume su lunghezze e radici.

Rowenta X Karl Lagerfeld Spazzola Lisciante K/Power Straight

La spazzola ad aria calda perfetta per levigare e lisciare anche i capelli più robusti, combattendo l’effetto crespo. Grazie alla sua tripla azione, cattura i capelli sin dalla radice, mantiene una temperatura costante con la tecnologia Thermo-Control e liscia i capelli lasciandoli morbidi e naturalmente lucenti.

Salon Studio Professional MySteamPro

Piastra per capelli a vapore con infrarossi per garantire idratazione, lucentezza e protezione con qualsiasi styling, dal liscio a mosso. Il rivestimento in nano ceramica garantisce un’uniforme distribuzione del calore e lascia il capello morbido e setoso mentre la temperatura regolabile da 150°C a 235°C, indicata sullo schermo LCD, consente di scegliere il livello di calore più adatto ai propri capelli.

Remington Ferro Conico Botanicals

La sua base rivestita è di ceramica con micro-particellearricchite con estratti vegetali di Aloe Vera, Jojoba e Rosa per ricci belli e definiti. L'arricciacapelli è dotato della nostra delicata impostazione della temperatura BotaniCare che ti dà la possibilità di acconciare a una temperatura più bassa tra le 10 impostazioni di temperatura disponibili, da 130 a 210°C, in modo da poter trovare il livello di calore perfetto per il tuo tipo di capello.

Dyson Airstrait

Progettata per diversi tipi di capelli, la piastra consente di ottenere uno styling liscio naturale, con corpo e movimento, mantenendo allo stesso tempo la forza² e l'aspetto sano dei capelli. La ciocca di capelli è inserita tra due bracci, dai quali fuoriesce un flusso d'aria ad alta pressione angolata con precisione, che viene spinto verso il basso e verso i capelli, per asciugarli e lisciarli contemporaneamente, con un unico strumento.