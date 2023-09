Scrub cuoio capelluto: i migliori da usare per benefici immediati

S e ancora non hai provato a farti lo scrub in testa leggi qui, perché potrebbe cambiarti la vita regalandoti la chioma sana e luminosa che hai sempre desiderato.

Lo ripetiamo da sempre quando parliamo di skincare. Esfoliare è il primo passo verso una pelle bella e luminosa e lo stesso vale per i capelli. Sì, hai letto bene. Lo scrub al cuoio capelluto potrebbe essere la svolta che cercavi per i tuoi capelli.

Certo, si tratta di un altro step da aggiungere alla tua hair routine, ma prima di farti prendere dallo sconforto o dalla pigrizia, aspetta di scoprire i benefici che può portare lo scrub al cuoio capelluto e vedrai che alla fine avrai cambiato idea.

Scrub cuoio capelluto benefici

Per avere capelli sani e luminosi siamo solite pensare che una routine con shampoo e balsamo, l’occasione le maschera e un prodotto di finish siano sufficienti, ma è proprio qui l’errore, anche perché spesso non sono così efficaci come si potrebbe pensare.

Come ben sai, l’esfoliazione è uno step importante per ogni skincare routine, perché aiuta il rinnovamento cellulare (peeling chimico) e ad eliminare lo strato corneo superficiale (esfoliazione meccanica) rimuovendo le cellule morte. Lo scrub al cuoio capelluto altro non è che un tipo di esfoliazione meccanica per lo scalpo e non dimentichiamoci che anche in questo caso si tratta di pelle, per quanto la si possa chiamare con un nome diverso.

Capelli spenti e assottigliati sono talvolta da imputare ai follicoli piliferi che non riescono a respirare, perché lo shampoo da solo non è sufficiente ad eliminare i residui di inquinamento, sebo e cellule morte presenti sulla superficie della nostra testa. Ed è proprio qui che entra in gioco lo scrub: grazie ai granuli rimuove tutto ciò che lo shampoo non è in grado di eliminare e potrai godere di un effetto rinnovatore. Inoltre lo scrub al cuoio capelluto riequilibra il pH, ha effetto detossinante e stimola i bulbi piliferi favorendo la crescita di una chioma sana e folta.

Lo scrub può anche essere un vero toccasana nel caso di forfora, capelli grassi o psoriasi, perché aiuta a rimuovere lo strato corneo ispessito, le squame e l’eccesso di sebo.

Riproduzione riservata

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina The Wom Beauty ha un’affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato.